Песков не нашел повода для недоверия статистике по коронавирусу

07.10.2020, 13:20, Новости дня

Кремль не видит повода не доверять данным о числе заразившихся коронавирусом в России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не видим повода для того, чтобы не доверять этой статистике. Сбор всех данных хорошо отлажен в правительственном штабе и наработан за прошедшие месяцы», – передает ТАСС слова Пескова.

Отвечая на просьбу прокомментировать факты якобы отказа гражданам в тестировании на коронавирус под предлогом нежелания ухудшать статистику, Песков призвал обнародовать эти факты. «Это станет поводом для самого тщательного разбирательства», – пообещал он.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 11 115 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 27,2% не имели клинических проявлений болезни». Всего в стране выявлено 1 248 619 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 995 275 человек, из них 6699 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 202 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 21 865 человек. Накануне, 6 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 615. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 500.