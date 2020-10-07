 

Песков не нашел повода для недоверия статистике по коронавирусу

07.10.2020, 13:20, Новости дня

Кремль не видит повода не доверять данным о числе заразившихся коронавирусом в России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не видим повода для того, чтобы не доверять этой статистике. Сбор всех данных хорошо отлажен в правительственном штабе и наработан за прошедшие месяцы», – передает ТАСС слова Пескова.

Отвечая на просьбу прокомментировать факты якобы отказа гражданам в тестировании на коронавирус под предлогом нежелания ухудшать статистику, Песков призвал обнародовать эти факты. «Это станет поводом для самого тщательного разбирательства», – пообещал он.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 11 115 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 27,2% не имели клинических проявлений болезни». Всего в стране выявлено 1 248 619 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 995 275 человек, из них 6699 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 202 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 21 865 человек. Накануне, 6 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 615. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 500.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Times – Google продлил удалёнку для сотрудников на год

22.08 / Пушков обратил внимание на изменение риторики Лукашенко

01.09 / В Болгарии приостановлено расследование отравления бизнесмена «новичком»

09.07 / В Евросоюзе назвали исторической ошибкой переговоры о вступлении Турции в ЕС

11.08 / Россия раскритиковала названные Словакией основания для высылки дипломатов

01.10 / Нафтогаз заявил о рекордных запасах в ПХГ Украины

03.07 / В Кремле назвали «местами сложной» ситуацию с оставшимися в РФ из-за COVID-19 гражданами СНГ

29.08 / Роскомнадзор заявил о возможной блокировке роликов в TikTok

11.08 / В квартире москвича нашли более 50 единиц оружия и 6 тыс. патронов

06.08 / УП – отмена ограничений для россиян возмутила украинского консула в Черногории

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска