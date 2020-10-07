Диетологи назвали специю, очищающую кровь от лишнего сахара

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07.10.2020, 13:17, Разное

В настоящее время многие растения и приправы считаются надёжными помощниками в борьбе с серьёзными заболеваниями. Зарубежные диетологи рассказали о специи, которая очищает кровь от лишнего сахара.
Речь идёт о кардамоне из семейства имбирных (Elettaria cardamomum), популярной специи, используемой в сладких и солёных блюдах, пишет Food.news. В природе существуют два вида этого растения: чёрный (Индия и Азия) и зелёный (Скандинавия и Ближний Восток). Употребление последнего не только снижает уровень глюкозы в крови, но и стабилизирует артериальное давление. Согласно данным нового исследования с привлечением 87 добровольцев, именно зелёный кардамон признан полезной добавкой для людей с избыточным весом и ожирением. У участников эксперимента снизилась концентрация сахара в крови, а также уменьшилось количество вредного холестерина.

Вдобавок ко всему зелёный кардамон помогает устранить кариес и неприятный запах изо рта, а также решает проблемы с пищеварением. Представители восточной медицины уверены, что эта специя удаляет из организма слизь, поэтому приправа используется для лечения астмы, бронхитов, при кашле и простуде.



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