Пашинян озвучил условие перемирия в Карабахе

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07.10.2020, 13:08, Новости дня

Премьер-министр Армении считает, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно в том случае, если Турция прекратит свое непосредственное участие в вооруженном конфликте и выведет ближневосточных террористов и наемников из зоны боевых действий.

«Армения как условие перемирия отмечает важность прекращения участия Турции [в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе], а также вывод или нейтрализацию террористов и наемников», – передает ТАСС слова Пашиняна чо ссылкой на интервью TIME.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.



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