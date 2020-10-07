 

СК возбудил дело по загрязнению воды на Камчатке

07.10.2020, 13:08, Новости дня

По факту загрязнения акватории на Камчатке Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи установили, что с 1 сентября по 3 октября в акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах «Бабья», «Большая Лагерная» и «Малая Лагерная» из-за загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, изменился цвет воды и погибли морские животные, сообщается на сайте СК.

«Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз. Первоначальные исследования образцов прибрежных вод свидетельствуют о присутствии в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты», – говорится в сообщении.

Следствие проверяет все возможные источники загрязнения, включая территории полигонов, прилегающие к акватории Авачинского залива и прибрежной полосе Халактырского пляжа Камчатского края, где располагаются захоронения ядохимикатов.

Также проводится исследование полученных ранее проб, назначена экологическая судебная экспертиза, решается вопрос о проведении дополнительных исследований.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды», его расследует Главное следственное управление СК.

В Генпрокуратуре сообщали, что в пробах воды, взятой криминалистами МВД на Халактырском пляже на Камчатке, ядовитых веществ в них нет, но найдены следы горюче-смазочных материалов.

Напомним, загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд.

Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В тот же день на терпящий экологическое бедствие Халактырский пляж на Камчатке прибыла техника.

Кремль надеется, что до конца недели ситуация с загрязнением у берегов Камчатки прояснится.



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