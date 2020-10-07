В Кремле отреагировали на приглашение экспертов ОЗХО в Россию

07.10.2020, 13:05, Новости дня

Россия искренне хочет пролить свет на обстоятельства произошедшего с блогером Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя приглашение экспертов Организации по запрещению химического оружия в Россию.

«Россия точно так же обратилась за техническим содействием, РФ сделала то же самое, что сделала Германия. Вот Германия обратилась за содействием и получила некую информацию от ОЗХО, мы не знаем с вами какую именно информацию, мы знаем только основные очертания, которые были опубликованы, но конкретики никакой там не содержится», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, в настоящее время в РФ ждут, и «только после того, как ОЗХО отреагирует, вот тогда будет какое-то понимание того, что будет происходить».

«То, что потребуется. Их же пригласили специально с тем, чтобы они что-то здесь увидели, речь идет о том, что РФ искренне желает пролить свет на все обстоятельства, причины и суть произошедшего в Омске», – добавил представитель Кремля.

Во вторник ОЗХО заявила, что в анализах Навального нашли токсины, не внесенные в список запрещенных.

В понедельник постпред РФ в ООН Василий Небензя на заседании СБ раскритиковал позицию ОЗХО по ситуациям вокруг якобы имевших место отравлений Сергея и Юлии Скрипалей, а также Алексея Навального. По мнению постпреда, техсекретариат ОЗХО «все больше становится инструментом Запада по информационному и политическому давлению на неугодные страны».

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров счел ситуацию с Навальным издевательством над здравым смыслом, поскольку Запад отказывает России в требованиях, основанных на международной конвенции. Он подчеркнул, что «ситуация сложилась вопиющая и один в один по сценарию так называемого дела Скрипалей, когда обвинения были заявлены, но никаких фактов предъявлено не было».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.