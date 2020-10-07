В Кремле рассказали о разговоре Путина с Алиевым

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07.10.2020, 13:05, Новости дня

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону поздравил Владимира Путина с днем рождения, стороны обсудили Нагорный Карабах, диалог будет продолжен, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Действительно, был телефонный разговор. Это один из телефонных разговоров, и, действительно, президент Азербайджана поздравил Владимира Владимировича с днем рождения, и кратко упомянули и обсудили как раз вопросы, связанные с Карабахом. Диалог будет продолжен», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу подтвердить разговор Путина и Алиева.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.



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