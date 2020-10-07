Песков назвал поводом для обеспокоенности сообщения о сирийских боевиках в Карабахе

07.10.2020, 13:05, Новости дня

Сообщения о сирийских боевиках в Нагорном Карабахе – повод для глубокой обеспокоенности России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нахождение боевиков в зоне горячего конфликта в эти дни представляет собой большую опасность, является поводом для глубокой обеспокоенности РФ, о чем мы уже говорили», – сказал Песков, отвечая на вопрос, не планирует ли РФ проводить антитерроричтическую операцию в Карабахе, как это было в Сирии в связи с сообщениями о воюющих там боевиках из Сирии.

Также Песков отметил, что у него нет никакой информации о каких-то возможных мерах противодействия боевикам со стороны России, передает РИА «Новости».

Кроме того, в Кремле не подтверждают сообщения о том, что военный конфликт Азербайджана и Армении вышел за пределы Нагорного Карабаха.

Ранее сирийский лидер Башар Асад ранее заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. Он также заявил, что лидер Турции Тайип Эрдоган был главным инициатором нового витка конфликта в Карабахе.

Также Песков напомнил, что Россия, выполняя обязательства по Договору о коллективной безопасности, может встать на защиту Армении, но эти обязательства не распространяются на Нагорный Карабах.

«Обязательства в плане обеспечения безопасности: если страна – член ОДКБ подвергается какой-то агрессии, нападению извне, то в этом случае страны – участницы договора имеют обязательства встать на защиту такого государства», – отметил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, в каком случае РФ готова направить военных в зону конфликта в Нагорном Карабахе, Песков подчеркнул, что «это вытекает из обязательств» в рамках ОДКБ. «В данном случае речь-то идет об Армении, президент (Владимир Путин) четко разъяснил и разграничил эти два вопроса, обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах», – отметил пресс-секретарь.

По его словам, информация о том, что на территории Армении ведутся некие боевые действия, не подтверждается.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, вступая перед депутатами Европейского парламента, заявил, что выдвигаемые Азербайджаном условия для возобновления переговоров с Арменией по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе трудновыполнимы.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.