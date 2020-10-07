Полтос есть полтос – Личное мнение

07.10.2020, 13:05, Разное

Из супер-моделей 90-ых больше всего я люблю Синди Кроуфорд. Она и сейчас, в 54 года, выглядит отлично. Но уже анфакбл.

Прежде чем возразить, посмотрите, пожалуйста, на фото «Было» и «Стало» и снимите очки самообмана.

Клаудиа — тоже в прекрасной форме, но и её трахать нельзя.

Да их никого уже нельзя, если честно!

Какие бы позы ни принимали супер-модели прошлого, в настоящем они — пожилые женщины, которым в плане факабельности даст фору любая мало-мальски смазливая и даже не очень студентка.



Фото: Соцсети

Да, у сексуальной привлекательности женщины есть срок годности. К тридцати годам женщина теряет частичку этой привлекательности, к 40 — приличную часть, к 45 — всю.

Можете на меня обижаться, злиться, можете попытаться отпихнуть от себя эту болезненную правду. А можете поступить умно и насладиться своей внешностью, пока не поздно.

Не в 50 надо начинать ухаживать за лицом, а в 20: чем раньше начнёте, чем серьёзнее займётесь, тем дольше будете желанными.

Пока вы молоды (ну, или относительно молоды), не жалейте денег на красоту: вкладывайтесь. Потом, даже если вложите много, не поможет: полтос есть полтос даже в исполнении Дженнифер Лопес.

Лично я пока ещё вкладываюсь. После определённого возраста забью на сексапил и буду заниматься исключительно здоровьем.

Но пока у меня ещё есть план процедур по поддержанию фасада на осень. Одна из самых важных и эффективных в этом плане — профессиональный пилинг кислотами.

Зачем я его делаю?

С возрастом регенерация клеток замедляется: до 25 лет процесс регенерации занимает до 28 дней, после 35 лет — до 45 дней.

Когда клетки возобновляются быстро, необходимости в профессиональном отшелушивании верхнего ороговевшего слоя нет. Чем старше мы становимся, тем сильнее наша кожа нуждается в помощи извне в удалении омертвевших клеток.

Эти самые клетки тормозят процесс регенерации, закупоривают поры. В результате, кожа перестаёт нормально дышать. Маски, сыворотки, кремы тупо не работают на такой коже: питательные вещества из них не могут пробиться через барьер ороговевших клеток.

Пилинги кислотами я делаю у врачей: в центрах EPILAS. Там — с десяток качественных, высокоэффективных пилингов, один из которых подойдёт вашей коже лучше остальных.