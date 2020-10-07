Детский омбудсмен Кузнецова переболела коронавирусом

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07.10.2020, 12:48, Новости дня

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что переболела коронавирусом вместе со всей семьей в легкой форме.

Кузнецова рассказала РИА «Новости», что ей уже поздно делать вакцинацию от коронавируса, поскольку она уже переболела.

«Жаль, что когда это было так важно, не было еще вакцины. Но дело в том, что муж – священник, они находятся в храмах без средств защиты. Отчасти я понимала, что, наверное, все-таки мы заболеем. Поэтому пожилые родственники уехали проживать в другое место. Мы остались семьей и переболели, слава Богу, не в сложной форме, особенно дети», – указала уполномоченная.

Заболевание у Кузнецовой и ее супруга также прошло в легкой форме, это подтвердил тест на антитела, отметила собеседница.

Омбудсмен отметила, что, несмотря на антитела, в семье строго соблюдают меры безопасности.

«Средства защиты, меры предосторожности, конечно, никто не отменял, потому что в нашей семье маленький ребенок, и, конечно, дети приучились уже сейчас кидаться не к Петеньке, а мыть руки скорее», – подвела итог Кузнецова.

Летом популярная блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева сообщила, что у нее и ее супруга рэпера Элджея обнаружили коронавирус. Также COVID-19 обнаружили у российской певицы Риты Дакоты и испанского актера Антонио Бандераса.



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