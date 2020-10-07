Мнение: РФ продаст Ирану С-400

07.10.2020, 12:40, Разное

Посол РФ в Тегеране подтвердил, что после того, как 18 октября истечет срок оружейного эмбарго ООН, Россия без проблем продаст Ирану комплексы С-400.

Попытки США продлить санкции провалились в СБ ООН, где Вашингтон остался в гордом одиночестве, после чего Госдеп закатил истерику и заявил, что санкции будут действовать даже если все остальные, включая членов НАТО, с ними не согласны.

Американские власти пытаются запустить механизм санкций против Ирана, однако даже их европейские союзники высказываются против этого. Поэтому Россия заявила, что как только закончится эмбарго ООН, что должно случиться 18 октября, ничто не помешает ей поставить Тегерану комплексы С-400.

Россия в лице посла в Иране Левана Джагаряна заявила, что без проблем продаст Тегерану комплексы С-400, как только эмбарго ООН истечёт 18 октября. По его словам, Россия «не боится» угроз со стороны американского президента Дональда Трампа. По словам журналиста Daily Express, эти заявления подпитывают опасения о том, что может начаться Третья мировая война.

Прежде Россия отвергла планы США по возобновлению санкций против Ирана, назвав идею абсурдной, а действия Штатов незаконными. В ответ американский госсекретарь Майк Помпео пригрозил России американскими санкциями. Впрочем, против санкций в адрес Ирана высказались все оставшиеся в «иранской сделке» страны, они отказались признавать действия США. В свою очередь, иранские власти поблагодарили страны за поддержку и отметили, что из-за своей позиции США остаются в изоляции. Отдельно президент Ирана поблагодарил Россию и Китай, назвал их дружественными странами, пишет Daily Express.

https://russian.rt.com/inotv/2020-10-07/DE-Rossiya-predupredila-chto-ne

Помимо С-400, Иран также имеет интерес и к другим системам ПВО, как российского, так и китайского производства. Китай также не считает себя связанным вопросом оружейного эмбарго после 18 октября и можно ожидать, что закупки вооружений начнутся не только в РФ, но и в Китае, который в свое время продавал Ирану китайские клоны C-300 – HQ-9.

PS. Командование Корпуса Стражей Исламской Революции сегодня напомнило, что Тегеран никогда не забудет убийство Сулеймани и США неизбежно понесут за это ответственность.



Также Иран ввел на днях в строй еще две радарных станции дальнего обнаружения. Их общее число в Иране достигло 8 единиц.

Командование КСИР заявляет, что за последние годы Иран вошел в топ-10 стран производителей радаров, как это уже ранее было проделано в сегменте производства БПЛА и баллистических ракет, где Иран также находится в числе мировых лидеров.

PS2. Также идут вбросы о том, что Иран якобы возобновил контакты с КНДР по ракетным технологиям.

PS3. И еще на тему иранских дронов.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) использует отечественную версию беспилотников RQ-170, изготовленную путем реверс-инжиниринга аналогичного американского беспилотного самолета, сбитого Ираном в 2011 году, для засеивания облаков над иранскими территориями .

После резкого уменьшения количества осадков в Иране в последние годы Корпус стражей исламской революции приступил к работе по засеиванию облаков и начал использовать свое летное оборудование, а также пилотируемые и беспилотные самолеты.

При засеивании облаков пилотируемые и беспилотные летательные аппараты летают в дождевые облака (облака CB) и стреляют пулями, содержащими йодидное серебро или наночастицы биопены, в облака, вызывая их засеивание и дождь.

Низкая стоимость и высокая маневренность беспилотных летательных аппаратов сделали устройство идеальным вариантом для посева облаков, и в прошлом Аэрокосмические силы КСИР использовали иранскую версию беспилотников RQ-170 5 группами в разных частях страны. 2 года.

Иранская версия беспилотника RQ-170 была изготовлена ​​путем реверс-инжиниринга американского беспилотника, который был отслежен и сбит в Иране в конце 2011 года, и был оснащен КСИР с возможностью бомбардировки в дополнение к своим первоначальным возможностям наблюдения.

Иран сбил и множество других американских беспилотников, и они всегда начинали воспроизводить их после проведения обратного проектирования.

4 декабря 2011 года Иран объявил, что его силы обороны сбили американский самолет RQ-170 в результате сложной кибератаки. Дрон стал первой подобной потерей США. Официальные лица США назвали потерю самолета в Иране неудачей и фатальным ударом по программе стелс-дронов.

Самолет входит в число высокочувствительных платформ наблюдения во флоте ЦРУ, созданных и предназначенных для обхода обороны противника.

С декабря 2011 года Иран выследил еще несколько американских дронов различных типов.

В январе 2013 года заместитель командующего ВМС Ирана объявил, что армия страны обнаружила еще два современных БПЛА типа RQ.

«Подразделения ПВО армии обнаружили два вражеских беспилотника», – сказал FNA заместитель командующего ВМС Ирана по координации контр-адмирал Амир Растегари.

Эти дроны были из 11-й серии класса RQ, и один из них был добыт в Шахриваре 1390 (21 августа – 19 сентября 2011 г.), а другой – в Абане (22 октября – 20 ноября 2012 г.)», – сказал Растегари. добавив, что Армейский исследовательский центр сейчас изучает два БПЛА.

«Большая часть данных этих дронов была расшифрована Армейским центром джихада и исследований», – сказал он, но не предоставил никаких дополнительных подробностей.

Замечания иранского командующего были сделаны после того, как 4 декабря 2012 года Иран объявил, что ВМС КСИР совершили охоту на БПЛА США над Персидским заливом после того, как беспилотник нарушил воздушное пространство страны.

В то время командующий ВМС КСИР объявил, что преследуемый БПЛА был дроном ScanEagle, добавив, что «такие дроны обычно запускаются с больших военных кораблей».

ScanEagle – это небольшой, недорогой, долговечный беспилотный летательный аппарат, построенный Insitu, дочерней компанией Boeing.

Позже Иран воспроизвел свою собственную модель ScanEagle с помощью методов обратной инженерии.

Кроме того, в июне 2019 года американский дрон-шпион Global Hawk был сбит силами КСИР на южном побережье Ирана в провинции Хормозган.

В заявлении КСИР сообщается, что американский беспилотник Global Hawk был сбит ее ВВС недалеко от района Кух-и-Мобарак в центральном районе Джаск после того, как самолет нарушил воздушное пространство Ирана.

Беспилотный авиационный комплекс (БПЛА) RQ-4 Global Hawk может летать на больших высотах более 30 часов, собирая изображения с высоким разрешением, близким к реальному времени, больших участков земли при любой погоде.

https://www.farsnews.ir/en/news/13990714000540/IRGC-Seeding-Clds-by-Iranian-Versin-f-US-Made-RQ-0-Drne – цинк