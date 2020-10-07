 

В знак поддержки Вооруженных сил Армении Мара Багдасарян обстреляет из винтовки автомобили с азербайджанскими номерами

07.10.2020, 12:32, Разное

Необычный акт поддержки родного народа и Вооружённых сил Армении анонсировала стритрейсерша Мара Багдасарян.

Девушка сообщила, что намеревалась вступить в ряды армянской армии для прохождения воинской службы, но поскольку женщин на фронт не берут, а поучаствовать в боевых действиях в качестве добровольца ей мешает состояние здоровья, она решила бороться с азербайджанцами в Москве.

Багдасарян анонсировала флешмоб и призвала присоединиться к нему всех соотечественников (как граждан Армении, находящихся в российской столице, так и россиян армянского происхождения). Суть акции проста – нужно производить огнестрельные выстрелы по автомобилям с азербайджанскими номерами или другим транспортным средствам с флажками поддержки государства.

Для предотвращения проблем с уголовным преследованием Багдасарян рекомендовала использовать травматическое оружие, хотя сама будет стрелять из винтовки, и производить выстрелы по колёсам автомобилей. Также девушка посоветовала носить маски, скручивать номера со своих транспортных средств и пользоваться автомобилями их каршеринга.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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