Мнение: На дне

07.10.2020, 12:30, Разное

Камчатские ученые из Кроноцкого заповедника, Тихоокеанского института географии и КамчатНИРО погрузились в воды акватории Авачинского залива и на глубинах от 10 до 15 метров обнаружили, что 95% бентоса — организмов, обитающих на дне – мертвы.

«Сохранились лишь отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве», — рассказал научный сотрудник Института географии Иван Усатов.

Подводный фотограф Александр Коробок после погружения получил ожог слизистой. Он считает случившееся «экологическим бедствием».

Что произошло? Что погубило обитателей морского дна? По всей видимости в воду попали токсичные отходы с расположенного недалеко от берега Козельского полигона ядохимикатов. Это хранилище оборудовали еще в конце 70-х годов прошлого века под Козельским вулканом и зарыли в него более 100 тонн «химии», оставшейся от сельхозпредприятий. Только мышьяка там хранилось не менее 20 тонн.

Еще в 2006 году агроном Анатолий Федорченко сокрушался: «Там как минимум закопано 20 тонн мышьяка — очень опасного яда. Этого количества достаточно, чтобы отравить всю северную акваторию Тихого океана».

В 2009 году агентство «Интерфакс» со ссылкой на Законодательное собрание Камчатского края сообщило, что начались работы по укреплению Козельского полигона: «За 2009 год выполнен основной объем строительства, освоено более 5 миллиардов рублей… На финальном этапе, в июне следующего года, фирма-подрядчик покроет полигон специальной влагонепроницаемой пленкой и слоем грунта».

Но, похоже, что 5 миллиардов рублей, выделенных на укрепление могильника ядохимикатов, просто разворовали.

Сегодня полигон представляет собой площадку в лесу размером в полтора футбольных поля. С двух сторон его ограничивают рвы. И все. Такие работы никак не тянут на 5 миллиардов. Максимум миллионов 5-10… (подробности).

По всей видимости, в море попали ядохимикаты с Козельского полигона. Вот и произошел мор обитателей моря….

Фотографии отсюда и отсюда