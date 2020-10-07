Мнение: Фоторепортаж с еще одной стройки Пушкинского музея

07.10.2020, 12:25, Разное

Музейный квартал вокруг основного здания ГМИИ им. А.С. Пушкина уже давно превратился в гигантскую стройку, в которой множество старинных зданий постепенно превращаются в помещения, предназначенные для картин и нашего с вами удовольствия.

На этой неделе мне удалось побывать в одном из таких домов, прямо на стройке, посреди кипящей реконструкции. Вот мой фоторепортаж из дома, куда публика должна попасть только после 2022 года, если все сроки удастся соблюсти.

Это здание находится сзади справа от главного здания ГМИИ, рядом с церковь Антипия. Называется оно Доходный дом Стуловых (см. вики).

Вот моя старая фотография его фасада, до того, как здание затянули лесами.

Его построили в 1914 году, при советской власти там образовались коммунальные квартиры, в 1963 году дом расселили, со временем его передали ГМИИ, который очень долго не мог начать его реконструкцию, и там размещалась пресс-служба, а также какие-то конторы.

Теперь вот работа кипит, и открыть собираются "Дом Текста" — филиал, где будет библиотека ГМИИ, архив, а также то, что по словам возглавляющей этот проект Татьяны Горяевой (экс-директор РГАЛИ), "ни в коем случае не будет литературоведческим или литературным музеем!"

Несколько этажей в доме предназначались под сдачу жильцам, а некоторые квартиры владелец отделывал для себя. И они поражают остатками роскоши: лепнина, колонны, росписи. Все это планируется восстановить.

Реставрация ведется бережно, например, в доме уже заменили перекрытия на железобетонные, и под ним еще два этажа выкопали. Однако при посещении впечатления таких кардинальных работ не создается. Дранка свисает вот, провода болтаются…

На меня визит в этот роскошный дом эпохи модерна произвел большое впечатление. Это будто провал во времени: представляешь себе и дореволюционную эпоху, когда по этим практически дворцовым интерьером ходили разряженные дамы, и ужасы коммунального уплотнения, и дальнейшую жизнь этого дома и его жильцов.

Два селфи: у порога (с важным видом) и на третьем этаже (уже с дозой впечатлений).

Это, кстати, была не просто так экскурсия: в понедельник в Пушкинском музее, в Итальянском дворике, должна была состояться презентация книги анекдотов псевдо-хармса "Лев Толстой очень любил детей" Я читала сценарий, в котором было написано, что Марина Девовна Лошак будет представлять мою редакторскую работу, и не верила такой чести, не верила, что такое может случиться. Ну, вот оно и не случилось, из-за коронавируса мероприятие отменилось!

Особенно я растроилась и потому, что соавтор анекдотов, Наталья Александровна Доброхотова-Майкова (р. 1938) и ее сестра Татьяна (р. 1943, гражданская жена второго соавтора, покойного художника Владимира Пятницкого) должны были присутствовать на этом торжестве. Это должен был бы быть их праздник, а не мой, главным образом.

А причем тут ГМИИ и Дом Текста? Какое отношение они имеют к анекдотам псевдо-хармса, спросите вы? Дело в том, что сестры Доброхотовы-Майковы родились именно в этом доме, и первую половину своей жизни прожили здесь в коммуналке. Таким образом, литературный филиал Пушкинского музея "соединился" с анекдотами о Пушкине.

Я познакомила Татьяну Горяеву с сестрами Доброхотовыми-Майковыми, и она устроила им экскурсию по их старому дому, и записала на видео их воспоминания. Потом мы сделаем, надеюсь, об этом (и псевдохармсе) нормальный фильмец.

Сестры провели нам экскурсию по своей бывшей квартире на третьем этаже, показывая, где в остатках этого роскошного интерьера на их памяти жил скорняк, где милиционер, а где швея.

Сами сестры родились и жили здесь в угловой комнатке. Но изначально вся эта гигантская 8-комнатная квартира (вот, на этом фото у анфилады комнат не видно конца), с потолками в 4 метра, в тисненых обоях, росписях и лепнине, принадлежала их прадедушке. Он был директором текстильного заводика, и заехал сюда с семьей в 1914 году.

После революции их постепенно уплотнили. А в лучшей комнате поселилась прежняя прислуга.

Вот эта комната, типа парадной столовой. На памяти сестер тут еще висела гигантская люстра. Вообще, старая мебель к ВОВ еще оставалась в квартире, например, они помнят бильярдный стол в одной из комнат.

Ничего себе жить под такими потолками, даже в коммуналке. Однако они вспоминают, что электрического света на освещение всех этих просторов не хватало, и например, потолочные росписи в коридоре они разглядели только перед самым отъездом, когда там то ли отмыли, то ли новый светильник сделали.

Некоторые из старых дверей сохранились, сейчас они сняты и тоже на реставрации.

А роскошные паркетные полы не выжили.

Это копия со Станц Рафаэля. (Так и тянет сказать "широко жил партизан Близнюк").

Здесь на полу вы видите снятые деревянные колонны, разделявшие комнаты. Они ждут реставрации.

(Если примерно в такой квартире жил профессор Преображенский, то позывы Швондера становятся понятней).

А вот сестры Доброхотовы-Майковы пришли в комнату, где их семья жила до расселения дома. Сейчас здесь расположилась мастерская реставраторов лепнины. Один из них пытался работать в нашем присутствии, но потом бросил, и начал тоже слушать чудесные рассказы сестер, про то, как тут жилось.

В другой комнате, с эркером, складирована уже готовая лепнина.







А вот другая квартира, тут свой дизайн интерьера был.

Потолок украшен росписями с придворными сценками, типа Сомова.

Когда я рассказывала Татьяне Горяевой о героинях моей книги "Лев Толстой очень любил детей", где жизни их семьи в данном доме посвящена отдельная глава, ее очень волновал вопрос, на каком этаже они жили. Мы сначала думали, что на втором (который простой, "под сдачу"), а оказалось, на "дворцовом" третьем, что гораздо интересней, конечно.

Вот съемка из комнаты, где уже сделана рестарация потолка.

А вот мы поднимаемся по лестнице на самый верх (с сестрами были представители поколения их детей и внуков, которым эта экскурсия, конечно, была еще интересней, чем мне).

Из окон последнего этажа открываются шикарные виды на центр.

Вот – церковь св. Антипия и Главное здание ГМИИ.

А с другой стороны — вид на строящийся депозитарий ГМИИ (он занимает квартал позади Музея личных коллекций).





А еще на 6-м этаже есть совершенно натуральная готическая капелла. Прямо в жилом доме.

Вот такой он, Дом Стуловых, будущий Дом Текста ГМИИ. Очень жду его открытия, дико интересно, что будет внутри.