Эксперт: Лукашенко готов к открытому противостоянию с Западом даже ценой благополучия белорусов

07.10.2020, 12:23, Разное

На прошлой неделе Министерство иностранных дел республики призвало Польшу и Литву сократить число дипломатов до 18 и 14 соответственно. Представители ведомства публично обвинили эти страны в попытке вмешаться во внутренние дела Белоруссии.

Минск решил обострить дипломатические отношения с Западом, потому что ему больше нечем ответить на санкционный список, объяснил политолог Павел Усов. “Власти подчеркивают, что они готовы к широкой конфронтации с ЕС и Соединенными Штатами”, – отметил эксперт.

Павел Усов напомнил, что с первых лет президентства Александр Лукашенко плевал на международные соглашения и нормы. Так, в конце 90-х годов глава государства потребовал, чтобы европейские дипломаты покинули свои резиденции в Дроздах.

Политолог не исключил, что для сохранения власти белорусский президент может пойти на жесткие меры: усиление границ и даже установление железного занавеса. В таком случае жители страны лишатся возможности отправиться за границу.

Борьба с Евросоюзом сильно ударит по экономической ситуации в республике, сообщает UDF.by. “Александр Лукашенко готов к открытому противостоянию с Западом даже ценой благополучия граждан”, – выразил мнение Усов.