Мнение: Магия эксплуатации, или почему капиталисты должны делиться

07.10.2020, 12:20, Разное

Как справедливо заметил Ивано Иванов, капитал по своей сути не отличается от простой совковой лопаты. Дикарь Пятница рыл землю палкой, а моряк Робинзон копал хорошей лопатой. В конце недели выяснилось, что Пятница вырыл 1 кубометр земли, тогда как Робинзон выкопал 16 кубов. Заказчик заплатил за работу 1 монету Пятнице и 16 монет Робинзону.

Мы все конечно же понимаем, что Робинзон — вор, и что он получил свои 16 монет несправедливо. В то время как Пятница честно работал, натирая толстые мозоли на руках, Робинзон использовал свой капитал: купленную в лавке лопату.

Усугубим пример. Проходит время, Пятница продолжает рыть руками, а Робинзон покупает за 100 монет вторую лопату, чтобы нанять других землекопов, Вторника и Среду.

Теперь Робинзон не копает лично, а сидит под пальмой и играет на флейте, наблюдая за работой своих подчинённых. Проходит неделя, заказчик платит Робинзону 32 монеты за 32 вырытых куба. Робинзон платит Вторнику и Среде по 8 монет, а 16 монет кладёт себе в карман.

Получается парадокс. С одной стороны, Робинзон — вор, ибо всякая собственность есть кража. Также Робинзон — эксплуататор, так как он наживается на труде простых землекопов, Вторника и Среды.

С другой стороны, когда Пятница предложил Вторнику и Среде уйти от спрута-эксплуататора к нему в племя, несознательные землекопы подняли Пятницу на смех: зарабатывать 8 монет в неделю за работу лопатой всяко выгоднее, чем зарабатывать 1 монету за работу неудобной палкой.

Тогда Пятница подошёл к Робинзону и прямо указал тому на мошенничество: взяв от заказчика 32 монеты, Робинзон отдал рабочим только половину монет, а другую половину присвоил себе. Робинзон в ответ предложил Пятнице сесть и подсчитать:

1. Вторник со Средой получают по 8 монет в неделю.

2. Пятница получает 1 монету в неделю.

3. Если Вторник со Средой будут прозябать на одну монету, как Пятница, они смогут откладывать по 7 монет еженедельно.

4. Меньше, чем за 4 месяца каждый из землекопов накопит по 100 монет и сможет купить себе собственные лопаты, чтобы не делиться доходом с Робинзоном.

Если согласиться с Робинзоном, получится, что эксплуатация не так и плоха. Вторник со Средой зарабатывают в разы больше «свободного» Пятницы, при этом у них есть выбор: или заключать договор с эксплуататором или работать самостоятельно.

Для сравнения, в племени дикаря Пятницы такого выбора у рабочих нет. Рабочие обязаны работать на племя, — то есть на вождя Пятницу, — причём ни о равноправном договоре с работодателем, ни о возможности работать на себя речи идти не будет. Землекопы будут получать столько, сколько Пятница сочтёт нужным им платить, а владение лопатами в племени прямо запрещено. За попытку убежать из племени к Робинзону землекопов подвергнут серьёзному наказанию — их подстрелят из лука.

Наблюдатель с другой планеты будет серьёзно озадачен на этом месте. Почему принудительный и низкооплачиваемый труд на вождя племени — это свобода, а добровольный и хорошо оплачиваемый труд на Робинзона — это эксплуатация человека человеком?

В самом деле, с житейской точки зрения, эксплуатация — это неравная сделка, при которой одна сторона получает работу, а вторая — скудный паёк и удары сучковатой палкой по сгорбленной спине. Если одна сторона получает работу, а другая сторона — щедрую оплату за эту работу, это уже не эксплуатация, а честный договор.

Разгадка заключается в доходах Робинзона. Эксплуатация не имеет никакого отношения к твоим личным доходам, в процессе эксплуатации ты можешь даже покрыться жирком и отложить себе денег на банковский счёт. Эксплуатация — это когда кто-то другой зарабатывает с твоей помощью деньги, вызывая тем самым у тебя острое чувство зависти. К Робинзону не было бы претензий, если бы он был нищим. Его преступление заключается в том, что он богаче Пятницы: трудолюбивый и умный моряк имеет возможность поделиться с дикарём своими деньгами, но из-за подлости характера отказывается это делать.

Нам, цивилизованным людям, такая логика чужда. Нам кажется, будто Робинзон выполнил все свои обязательства перед землекопами, честно заплатив им за труд, и будто бы он имеет теперь полное право удержать свои личные деньги при себе.

Дикари, однако, обладают мистическим мышлением. Более конкретно, в примере с Пятницей и Робинзоном действует так называемая симпатическая магия. Согласно принципам этой магии, между предметами, которые похожи друг на друга (магия подобия) или которые соприкасались друг с другом (магия контакта) существует мистическая связь.

К примеру, дикари убеждены, что кукла вуду работает, так как кукла похожа на жертву внешне, и так как кукла содержит в своём составе предметы, которые соприкасались с жертвой: фрагменты её одежды или клочки её волос.

Дикари полагают, что благодаря магии подобия и магии контакта между куклой и жертвой возникает мистическая связь, и что воткнутая в ногу куклы игла заставит бегущего на соревнованиях спортсмена испытать сильную боль в ноге.

Знаменитый борец с шарлатанами Александр Панчин, блогер scinquisitor, приводит много подобных примеров в своей книге «Защита от тёмных искусств». Самый известный из примеров симпатической магии — гомеопатия. Суеверные адепты гомеопатии убеждены, что гомеопатия работает, ибо вода, соприкасаясь с лекарством, «запоминает» этот контакт.

Теперь мы можем вернуться к Пятнице и его эксплуататору Робинзону. Мистическое мышление Пятницы работает так:

1. Я землекоп, Вторник и Среда тоже землекопы. Между нами есть мистическая связь.

2. Вторник и Среда копали канаву, между ними и канавой есть мистическая связь.

3. Робинзон получил за выкопанную канаву деньги.

4. Благодаря мистической связи, Вторник и Среда имеют право на все деньги, которые Робинзон получил за выкопанную канаву.

5. Так как я тоже землекоп, то и я имею право на все деньги, которые при помощи других землекопов заработал Робинзон.

Вот ещё пример подобного мышления. Таксист отвозит туристов в казино. Туристы заходят в казино, выигрывают крупную сумму, выходят на улицу и садятся в машину к тому же таксисту. Таксист требует поделиться с ним выигрышем, так как это именно он привёз туристов к удачному для них месту.

Понятно, что ни построения Пятницы, ни построения таксиста не выдерживают никакой критики. С таксистом честно рассчитались за поездку, также таксист, очевидно, отказался бы компенсировать туристам их потери, если бы они проигрались в казино в пух и прах. Тем не менее переубедить Пятницу и таксиста очень тяжело, так как ошибка в рассуждениях им выгодна, она им на пользу.

— Как же это вы говорите, что никакой магии не существует, если она даёт мне право потребовать кругленькую сумму?, — заявляет дикарь, — Вы специально так говорите, чтобы надуть меня, не поделившись со мной деньгами, к заработку которых я магически сопричастен.

Также, не желая упускать деньги, дикарь непременно найдёт несколько слабых, но уже не магических аргументов в защиту свое позиции. К примеру, таксист может сказать, что если бы он не дежурил в аэропорту, туристам пришлось бы ехать на автобусе, они бы устали и не захотели уже идти в казино. Пятница может сказать, что он мог бы забить Робинзона мотыгой, пока тот спал, и что тот должен делиться хотя бы из благодарности за то, что до сих пор жив.

Подведу итог

В основе всех рассуждений про эксплуатацию трудящихся лежат два базовых камня.

1. Вера в симпатическую магию, согласно которой тот, кто был причастен к какому-либо делу, имеет право не на честную оплату своей работы, а на все заработанные с его участием деньги.

2. Жадность, которая заставляет требовать денег у всех, у кого только есть деньги, вне зависимости от того, каким образом эти деньги потенциальной жертве ограбления достались.