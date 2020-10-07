Мнение: Изоляция

07.10.2020, 12:15, Разное

Очередные ограничения, которые вводятся в Москве, направлены в первую очередь против пожилых людей – людей из группы риска по любым заболеваниям. Всем жителям старше 65 предписано сидеть по домам, для них отменен льготный проезд на общественном транспорте. Делается всё, чтобы запереть их по домам и фактически уморить.

Первая рекомендация врача для поддержания иммунитета – гулять и дышать свежим воздухом. Московский воздух, конечно, мало похож на целебный горный, но сидение по домам – это не только гипоксия, но и гиподинамия. Собянин переводит пожилых людей запретом на перемещения из группы риска в группу смерти.

Ограничения, которые вводятся для других групп населения – школьников в том числе – тоже с медицинской точки зрения слабо оправданы. При этом контроль как таковой невозможен – при сплошном карантине еще можно как-то отслеживать нарушителей, а как выделять отдельные группы в толпе – непонятно.

Но работа чиновника – не решать проблемы, а имитировать их решение. То, что борьба с коронавирусом сама по себе является источником повышенной смертности, никого не беспокоит. Главное – это изображать активность, озабоченность и участие.

Стоит отметить, что уже есть математические модели, которые предметно доказывают, что официальная версия о смертельной угрозе Ковид-19 – сознательная ложь. Причем ложь небезобидная, так как стоит чудовищных денег потерь экономики и повышенной смертности от неоказания своевременной помощи всем остальным категориям больным:

http://covid.datadive.ru/?fbclid=IwAR1H-guYyYDDkCrAMZQ9l0JVLUkiBN82wEt0_bMfnissn8NioBwy521Nopg

Разработчики модели пишут: "…Чтобы проверить достоверность утверждений про высочайшую контагиозность и летальность «новой коронавирусную инфекции», давайт просто введём предлагаемые паникерами параметры и посмотрим, какой результат получится.

А результат получается ужасный. Уже через пару недель после появления больных, для города с населением 12 млн происходит катастрофа: почти 1 миллион тяжело больных и 140 тыс. умерших . Общие итоги эпидемии чудовищные – 450 тысяч умерших, причём на пике количество умирающих достигает 60 тысяч в день! Практически реализуемый карантин, сокращающий социальную активность в 6 раз существенно ничего не меняет, немного срезает пик, спасая лишь 10% населения. Нереальный на практике полный карантин, сокращающий до 0 любое социальное взаимодействие лишь переносит дату начала мора. Немедленно после отмены начинается все сначала, ровно в таком же объёме. Это действительно сценарий фильма ужасов. Продолжительность катастрофы около 2.5 месяцев.

Но этого не было! Мы уже имеем не только теоретический опыт, но и практический. Ничего подобного не было даже близко. А то, что было практически полностью совпадает с обычными показателями эпидемий ОРВИ. И это полностью подтверждается математическим моделированием…"

Однако власть упорно идет по самому плохому пути, не решая проблему, а усугубляя ее, причем системно, по всем направлениям. Это цена, которую платит страна за невежество путинской вертикали, собранной по помойкам и полностью соответствующей интеллектуальному уровню спрятавшемуся в бункере убожеству.