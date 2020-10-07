 

В Варшаве заявили об угрозе «Северного потока – 2» для Польши

07.10.2020, 12:08, Новости дня

Запуск «Северного потока – 2» может привести к росту цен на газ и поставить под угрозу бесперебойность его поставок в Польшу, заявили в пресс-службе Польского антимонопольного регулятора (UOKiK).

«Завершение проекта является нарушением правовых норм и правил добросовестной конкуренции, что приводит к увеличению степени зависимости покупателей газа на внутреннем рынке от единого поставщика – Газпрома. Такая ситуация может иметь серьезные последствия для экономики Польши и ЕС, в частности из-за введения территориальных ограничений, влияющих на поставки газа и повышения цен на газ для конечных потребителей, в частности для польских потребителей», – говорится в сообщении польского регулятора, передает ТАСС.

Глава UOKiK Томаш Хрустный уточнил, что на Газпром и пять его партнерских компаний наложены штрафы в размене 10% годового оборота, что является максимальной санкцией по польскому законодательству, передает РИА «Новости».

Так, на Газпром наложен штраф в размере 29 млрд злотых (7,6 млрд долларов), а пять остальных компаний – партнеров Газпрома по строительству «Северного потока – 2» получили штрафы на общую сумму более 234 млн злотых (61,3 млн долларов). По словам Хрустного, что речь идет о компаниях Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Польский регулятор заявил, что готов к тому, что Газпром обжалует решение о штрафе.

Ранее в среду Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) заявил, что оштрафовал Газпром на сумму около 7,6 млрд долларов и обязал их разорвать соглашения о финансировании строительства «Северного потока – 2». 



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