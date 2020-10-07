На зависть Кремлю

07.10.2020, 11:55, Разное

Муниципальные бонзы Петербурга планируют править вечно.

«Обнуление» президентских сроков и фактическое обеспечение своей несменяемости Владимир Путин обставил громоздко, дорого и торжественно. Голосование обеих палат Федерального собрания. Обгоняющие друг друга верноподданнические рапорты парламентов субъектов федерации. Ночное бдение Конституционного суда с единогласным «одобрямсом». И — как изюминка на торте — всенародное голосование. Миллиарды потраченных рублей, огромные риски проведения «референдума» во время пандемии, оглушающая пропаганда на всех экранах, и при этом — жесткая критика международного сообщества и собственных «несогласных». Между тем все можно было сделать гораздо проще и дешевле. Достаточно было перенять петербургский муниципальный опыт.

Год назад, 8 сентября, в Петербурге проходили муниципальные выборы.

И в муниципальном совете Литейного округа, расположенного в самом центре города, вдоль Литейного проспекта, большинство — 11 из 20 мандатов — получили представители «Яблока».

Но если вы думаете, что они теперь и руководят муниципалитетом, то вы сильно ошибаетесь.

Главу муниципального образования (МО) — «первое лицо» муниципалитета — выбирают депутаты большинством голосов.

Павел Дайняк. Фото с сайта администрации

Раньше оно было у единороссов. И муниципалитетом руководили они. Главой МО был Павел Дайняк.

Но год назад избиратели отказали им в доверии. Депутатов-единороссов в муниципальном совете осталось только 8 из 20 (в том числе Дайняк). И еще один депутат независимый.

Значит, власть должна смениться — 11 «яблочников» достаточно для выбора «яблочного» главы МО? Как бы не так.

Вскоре после выборов (но еще до первого заседания вновь избранного совета) депутаты выяснили, что в устав Литейного округа, оказывается, внесли изменение: теперь глава муниципалитета избирается уже не простым большинством голосов, а двумя третями! То есть не менее чем 14 голосами из 20.

Якобы, за четыре дня до выборов, 4 сентября 2019 года, собрался муниципальный совет прежнего созыва и срочно поменял устав. А перед этим, летом, якобы провел «общественные слушания», необходимые для этого изменения.

Зачем? Все просто.

В Федеральном законе № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» записана норма: (ч. 3 ст. 40): «Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного должностного лица местного самоуправления».

То есть пока не будет избран новый глава МО, «старый» глава сохраняет полномочия. Дабы не было «перерыва власти» ни на один день.

А теперь следите за руками: если для избрания нового главы нужно не 11, а 14 голосов, то достаточно семи депутатов, блокирующих его избрание, чтобы «старый» глава так и занимал свою должность. Хоть до конца нового созыва.

Казалось бы, абсурд? Избрано новое большинство, а власть (глава МО играет ключевую роль в муниципалитете) остается у меньшинства.

Именно для этого — сохранения поста главы МО за Павлом Дайняком — и организовали «изменение устава».

Есть очень много оснований полагать, что это «изменение» было проведено задним числом, когда единороссы поняли, что проигрывают выборы. Потому что с разных сторон новоизбранные депутаты стали получать подробную информацию о том, как получали задним числом подписи депутатов прошлого созыва, якобы собравшихся перед выборами для внесения изменений в устав, как задним числом печатали муниципальную газету с извещением об общественных слушаниях. Но доказать фальсификацию в суде пока не удалось.

Кстати, даже если прежний глава вообще не будет избран депутатом, то есть жители муниципалитета прямо и недвусмысленно откажут ему в доверии, но избрать нового не смогут, он все равно остается главой!

Именно такая ситуация, к примеру, сложилась в другом петербургском муниципалитете — Смольнинское. Прежний глава Григорий Ранков не был избран год назад депутатом. Нового главу депутаты пока не избрали, и потому Ранков остается главой МО, назначает и ведет заседания, подписывает документы…

В Литейном округе депутаты-«яблочники» отказались слепо следовать логике властей. И обратились напрямую к федеральному законодательству.

И в международных договорах России, в Конституции, да и в том же 131-м Федеральном законе есть положение о том, что выборы должны быть равными. Принцип равных выборов означает, что голос одного избирателя равен голосу другого.

Но если предположить, что устав МО изменен правомерно, и для того, чтобы избрание нового главы Литейного округа состоялось, необходимы голоса 14 депутатов из 20, получается так, что избиратели округа (а именно они избирают главу через своих депутатов) должны набрать 70% голосов для смены власти. Иначе она останется прежней. То есть голос тех, кто выступает за смену власти стоит в 2,3 раза «дешевле», чем голос тех, кто смены власти не хочет.

Поскольку в соответствии с Конституцией России, никакие положения уставов не могут действовать, если они противоречат федеральным законам, депутаты от «Яблока» собрались в сентябре 2019 года на первое заседание. И 11 голосов избрали своего главу муниципального образования Арсения Афиногенова.

Но городские власти этого избрания не признают, считая (что им очень удобно: надо же не допустить перехода власти к «Яблоку») главой Павла Дайняка.

И не признают вообще никаких решений совета, несмотря на то, что депутаты собираются в установленные уставом и регламентом сроки. Мол, раз эти заседания собирает не прошлый глава, то это и не заседания вовсе.

Вот уже год, как депутаты Литейного округа находятся в судах, оспаривая в том числе норму устава об избрании главы двумя третями голосов.

Две судебные инстанции, несмотря на абсурдность этой нормы, не стали ее отменять. 7 октября — третий суд, в Третьем (простите за тавтологию, но так он называется) кассационном суде. И если и там «изменение» устава останется в силе, получится, что волеизъявление избирателей просто перечеркнуто: они отказали «Единой России» в доверии, но власть осталась у нее.

Кстати, если усовершенствовать это «политическое изобретение», то ничто не мешает какому-нибудь другому муниципалитету записать в свой устав норму о необходимости поддержки трех четвертей депутатов для избрания главы. Или четырех пятых. Или семи восьмых. Или и вовсе — необходимости голосования 100% депутатов за нового главу? И вот он — рай, которому может позавидовать президент Путин!

В устав МО вносится пункт: глава муниципалитета избирается только единогласным голосованием от установленной численности депутатов. 20 из 20, например. Если хотя бы один не проголосует, глава остается прежним. И это, как легко понять, фактически гарантирует пожизненную должность. Уж одного депутата всегда можно уговорить не голосовать. И сиди на должности, пока ноги ходят.

Думается, сейчас за происходящим в Литейном округе с большим интересом следят во многих муниципалитетах.

Откроет ли суд путь к тому, что нынешние муниципальные бонзы станут пожизненными правителями — на зависть Кремлю?

Андрей Коротков