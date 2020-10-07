 

Звезда сериалов “Зачарованные” и “Беверли Хиллз” записывает прощальное видео

07.10.2020, 11:53, Разное

Американская актриса Шеннен Доэрти, которая уже несколько лет борется с раком, решила записать прощальные видео своим близким. Такое решение 49-летняя звезда сериалов «Беверли Хиллз» и «Зачарованные» приняла после обнаружения у нее метастаз.
Напомним, что страшный недуг диагностировали актрисе в 2015 году. Несколько лет врачи боролись – и им удалось перевести болезнь в стадию ремиссии, но, к сожалению, в 2019 году рак вернулся.

В интервью в одном из зарубежных изданий Доэрти заявила, что несмотря на последние события, она планирует прожить еще 10-15 лет, как минимум. Звезда заявила, что она запишет прощальные видео своим самым близким людям – маме и мужу, которые смогут просмотреть их только после ее смерти.



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