На 64-м году ушел из жизни американский актер Кларк Миддлтон

07.10.2020, 11:53, Разное

Ушел из жизни актер Кларк Миддлтон. Сообщается, что кинодеятель скончался из-за страшной болезни, лечение от которой еще не изобрели.

Американский актер умер в 63 года. Причиной смерти послужила лихорадка Западного Нила. Элисса Миддлтон – супруга покойного, отметила, что Кларк Миддлтон был человеком с добрым сердцем, который всегда помогал и отстаивал права людей, потерявших дееспособность.

Известно, что и сам актер уже в подростковом возрасте столкнулся со страшным недугом. Врачи обнаружили у него ювенильный ревматоидный артрит.

Джон Бокенкамп, создатель многосерийного фильма «Черный список», в котором актер сыграл Глена Картера, обратился к родственникам покойного и отметил, что актер был одним из лучших и покинул этот мир слишком рано.