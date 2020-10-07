Прокуратура Берлина обвинила жителя Брянска в убийстве чеченца Хангошвили

07.10.2020, 11:48, Новости дня

Прокуратура Берлина предъявила россиянину обвинения в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили (Торнике К.) в берлинском парке Тиргартен в августе 2019 года и незаконном владении полуавтоматическим огнестрельное оружием.

«Состав преступления квалифицируется как убийство и незаконное владение полуавтоматическим огнестрельным оружием», – передает РИА «Новости» слова прокурора федерального суда Германии (BGH) Роланда Георга.

Ранее адвокат обвиняемого Роберт Унгер заявил, что его подзащитного зовут Вадим Соколов, он россиянин, житель Брянска.

По версии немецкого следствия, житель России получил задание «от государственных ведомств правительства Российской Федерации» о ликвидации проживавшего с 2016 года в статусе беженца гражданина Грузии 18 июля 2019 года, убитый возглавлял «чеченскую милицию в борьбе против РФ». Как указано в заявлении генпрокуратуры, убитого гражданина Грузии «российские ведомства причислили… к террористам и обвинили его в членстве в террористической группировке «Кавказский эмират» (запрещена в РФ)».

По версии немецких следователей, для выполнения задания житель России 17 августа прошлого года выехал из Москвы в Париж, 20 августа он вылетел из французской столицы в Варшаву. Утром 22 августа он покинул Варшаву и пока не установленным путем прибыл в Берлин, утверждает следствие.

По его данным, для въезда в шенгенскую зону он использовал документы на имя Вадим С., паспорт был выдан 18 июля 2019 года миграционной службой в Брянске, 30 июля в этот паспорт была проставлена виза во французском посольстве в Москве.

Убийство 40-летнего гражданина Грузии, проживавшего в Берлине под именем Торнике К. (Зелимхан Хангошвили), было совершено 23 августа прошлого года. Американские СМИ стали писать о «российском следе» в деле об убийстве в Берлине, а Германия объявила двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата.

Также сообщалось, что задержан 49-летний житель России Вадим К. по обвинению в убийстве.

Посла России вызывали в МИД Германии для изложения ему позиции Берлина по делу об убийстве. Москва опровергает причастность к преступлению, подчеркивая, что сам Хангошвили был боевиком, причастным у множеству убийств в России.