 

Стоимость одной дозы российской вакцины от COVID-19 не превысит 1000 рублей — ФАС

07.10.2020, 11:45, Разное


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«Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи рублей за одну дозу, так как [вакцины] выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения производства им нужен капитал. Поэтому мы договорились о том, что это будет своеобразная формула, когда мы установим по определению себестоимости этот тариф, потому что нет базы сравнения с другими странами», – цитирует ТАСС заявление Артемьева.

Глава ФАС не уточнил, о какой именно вакцине речь. Напомним, в настоящий момент в РФ запатентованы два препарата: «Спутник V» (центр Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (центр Вектор).

По словам Игоря Артемьева, в дальнейшем тариф снизится «когда будут появляться индикаторы для референтных стран». В данным момент такой анализ ничего не даст, поскольку свидетельство о регистрации вакцины получено только в России, в то время как ввакцины зарубежных производителей еще проходят этапы клинических испытаний.

«Мы следим, конечно, за той информацией, которую посылают компании, сколько будет примерно стоить в рублях соответствующая партия двойной вакцинации, она в данном случае нужна именно двойная по медицинским показателям, но это не является юридическим факторам для нас», – добавил глава ведомства.

Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов прогнозировал, что стоимость российской вакцины от коронавируса будет сопоставима с ценой прививки от гриппа — 150-200 рублей за дозу.

«Я думаю, это будет меньшая сумма, чем анонсируется в США и странах Европы. Было заявление, что цена будет сопоставима с ценой вакцинации от гриппа – в пределах 150-200 рублей за одну дозу. Коронавирус дважды должен прививаться, нужно умножить на два», – пояснил эксперт.

 



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