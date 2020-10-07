Протесты в Кыргызстане привели к смене власти в стране

07.10.2020, 11:40, Новости дня

В Кыргызстане на фоне протестов, в ходе которых оппозиционные группы взяли под контроль правительственные здания, подали в отставку глава правительства и спикер парламента.

Ранее Центральная избирательная комиссия Кыргызстана аннулировала результаты парламентских выборов, из-за которых и произошли волнения.

Представители нескольких оппозиционных партий заявили, что намерены отстранить президента Сооронбая Жээнбекова и создать новое правительство в стратегически важной стране, где находятся российская авиабаза и крупный золотой рудник, контролируемый Канадой.

Напомним, после воскресных парламентских выборов в Бишкеке и других городах страны начались массовые протесты, в ходе которых сотни человек пострадали и один человек погиб. По результатам выборов большинство мест получили две партии, связанные с правящими элитами. Западные наблюдатели заявили, что результаты были сфальсифицированы путем подкупа избирателей и других махинаций.

Жээнбеков призвал лидеров оппозиционных партий «успокоить» своих сторонников и прекратить уличные протесты. При этом неизвестно, где находится сам президент. Его резиденция захвачена и разгромлена протестующими.

Бывшая советская республика, граничащая с Китаем, является близким союзником России и в течение многих лет является предметом геополитического соперничества между Москвой, Пекином и Вашингтоном.

В Кремле выразили надежду, что ситуация в Кыргызстане нормализуется после парламентских выборов в рамках конституции страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Аркадий Дубнов: «Сами по себе партии – маскировочные халаты для удовлетворения амбиций лидеров разных уровней»

Политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов считает, что события в Кыргыстане во многом обусловлены устоявшейся моделью поведения местных граждан, которая формулируется примерно так: «если что не по тебе – свергай власть». При этом, по его мнению, ответственность за сложившуюся ситуацию в равной степени несут и действующие власти, и противостоящие ей силы.

«Не вошедшие в парламент партии (12 из 16) посчитали итоги выборов нечестными и вывели людей на улицу, – добавил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Полагаю, они должны были давать себе отчет, что это может закончиться очередным «восстанием масс» со всеми вытекающими отсюда последствиями. И это настолько далеко от демократических процедур выяснения отношений между «оппозицией» и властью, что дискредитирует обе стороны. Потому что власть на начальном этапе подготовке к выборам в парламент допустила возможность столь несправедливого результата».

Несмотря на обещания президента Жээнбекова быть равноудаленным от всех политических партий, чтобы обеспечить равные шансы в борьбе за места в парламенте он все-таки допустил, что одна партия, возглавляемая его младшим братом, фактически воспринималась в стране как провластная, констатировал он: «Во главе вторая партии, также набравшей 24 % голосов, стоит бывший замглавы таможенной службы республики, Раим Матраимов, который известен по кличке “Раим-миллион” за свои коррупционные «подвиги». С его подачи тысячами скупались голоса киргизских избирателей, пользуясь их ужасающей бедностью. Естественно, что многие этим возмутились».

Кроме того сказалась клановая составляющая протеста, уточнил эксперт: «Среди депутатов, которые заседали бы в парламенте по результатам этих выборов, могло оказаться больше ста представителей южных кланов (всего в парламенте 120 мест), пусть они и входят в разные партии. Это лишь еще раз подтверждает, что сами по себе партии – маскировочные халаты для удовлетворения амбиций лидеров разных уровней вплоть до “базарных”».

Все вместе это и привело к взрыву, резюмировал Аркадий Дубнов.

Дмитрий Орешкин: «одна мафия воюет с другой»

Политолог Дмитрий Орешкин также полагает, что с этно-культурной точки зрения Кыргыстан – совершенно особая страна, и с европейскими понятиями о демократии понять, что там происходит, невозможно.

«В условиях отсутствия давления империи (в данном случае Москвы) в стране перманентно происходят разборки между местными авторитарными лидерами, – заметил он в комментарии «Голосу Америки». – И демократия там воспринимается как своего рода свобода кочевого воинства: у кого сила, тот и прав. В Кыргыстане уже третий президент смещается по сути дела в результате уличных протестов, хотя на самом деле это если не борьба кланов, хотя клановая составляющая здесь тоже есть, то “групп влияния” ».

Предыдущий президент Алмазбека Атамбаева посадили в тюрьму, но его “группа влияния” осталась, напомнил Дмитрий Орешкин. Как ему представляется, сейчас она, используя сомнительные итоги выборов, вывела людей на улицу: «И здесь дело не в нарушении избирательной процедуры (это лишь повод), а в сохранившихся инструментах влияния. В восточных условных демократиях очень большую роль играет силовой ресурс – нукеры. А нукеры идут за тем, кто больше платит. Когда действующий президент платил хорошо, нукеры были за него. А сейчас, похоже, с деньгами у него туго, и в стане силовиков пошел разброд».

В значительной степени это еще и латино-американская модель контроля над наркотрафиком, подчеркнул политолог: «Потому что Кыргыстан – это большой хаб из Афганистана, откуда наркотики распространяются по всему пространству СНГ. Конечно, тут завязаны большие деньги. И тот, кто контролирует власть в республике, не может пройти мимо этих денег, потому что ему надо платить силовикам».

Возможно, что сегодня «одна мафия воюет с другой», заключил Дмитрий Орешкин.