Вспышка COVID-19 в Белом доме усилила внимание к дебатам Пенса и Харрис

07.10.2020, 11:40, Новости дня

ВАШИНГТОН – Дебаты между вице-президентом Майком Пенсом и кандидатом в вице-президенты от Демократической партии Камалой Харрис станут еще одним в длинной череде политических мероприятий, которые воспринимаются не так, как раньше из-за пандемии коронавируса.

В любом обычном президентском избирательном цикле дебаты кандидатов в вице-президенты считаются вторичными по сравнению с кандидатами в президенты, которые обычно создают большинство запоминающихся моментов для избирателей.

Но после того как на прошлой неделе у 74-летнего президента США Дональда Трампа был диагностирован COVID-19, и с учетом очень осторожного стиля кампании его соперника-демократа 77-летнего бывшего вице-президента Джо Байдена, избиратели, возможно, захотят более пристально взглянуть на их более молодых напарников, которые в случае необходимости придут им на смену.

Бывший член Конгресса и экс-губернатор Индианы 61-летний Пенс выйдет на сцену в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, оказавшись в уникальной позиции участника дебатов, в то время как Трамп восстанавливается в Белом доме от смертельно опасного вируса.

В то же время 55-летняя Харрис, бывший генеральный прокурор Калифорнии, которая стремится стать первой женщиной и первой афроамериканкой, занявшей пост вице-президента, окажется в центре внимания на фоне опасений по поводу возраста Байдена.

«Этот год отличается от других не только из-за коронавируса, не только из-за того, что у нас, возможно, не будет очередных президентских дебатов, но и тем, что два основных кандидата – это люди, которым за семьдесят», – заявил директор программы политического менеджмента в Университете Джорджа Вашингтона Тодд Белт.

«Мы знаем, что каждый четвертый президент не дорабатывает до конца своего срока полномочий, – добавил он. – И это делает вице-президента Пенса и сенатора Камалу Харрис очень важными фигурами в плане наблюдения за ними, поскольку они могут стать преемниками этих кандидатов».

Появление Пенса на сцене Университета Юты станет для него завершением недели, в течение которой он брал на себя основную часть агитационной работы, в то время как Трамп находился в больнице из-за коронавируса.

Более того, он намерен активизировать свои выступления после дебатов, несмотря на риски ведения кампании в условиях пандемии.

«Внезапно в Белом доме происходит вспышка COVID, которая отражается на президенте, из-за чего он оказывается в больнице, и это побуждает американскую общественность глубже задуматься о роли вице-президента», – заявил Капри Кафаро из Школы связей с общественностью в Американском университете.

Это задает новые ожидания от дебатов кандидатов в вице-президенты после недавних президентских дебатов между Трампом и Байденом, которые подверглись широкой критике за постоянные пререкания и отсутствие содержательного наполнения.