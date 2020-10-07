 

Ретро-пальто и “детское” колье: Кейт Миддлтон посетила Университет Дерби

07.10.2020, 11:20, Разное

10 октября во всем мире отмечают День психического здоровья, и эту дату не могла обойти стороной Кейт Миддлтон. В преддверии этого события герцогиня посетила Университет Дерби, где пообщалась со студентами о том, насколько сложно им проходить обучение во время пандемии COVID-19, и как сложившаяся ситуация сказывается не только на их физическом, но и психическом состоянии.

Кейт МиддлтонВ рамках визита Кэтрин также встретилась с представителями благотворительной организации Student Minds, которая занимается “охраной” психического здоровья студентов. Глава организации Рози Тресслер рассказала герцогине, что молодые люди стали чаще сталкиваться с психологическими и психическими проблемами, в связи с чем они приняли решение запустить новый ресурс поддержки студентов в это сложное время – Student Space.

В городе Дерби царила хорошая, но немного ветреная погода, в связи с чем Кейт выбрала кашемировую водолазку, брюки с высокой талией, накинув на плечи клетчатое пальто в стиле ретро. Особое внимание привлекли украшения герцогини: она вновь надела колье с тремя медальонами, на которых – при ближайшем рассмотрении – виднеются английские буквы G, C и L. Как несложно догадаться, это первые буквы имен детей Кейт – принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. 



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