CNBC – премьеру нового «Бэтмена» перенесли на весну 2022 года

07.10.2020, 11:15, Новости дня

Компания Warner Bros. перенесла даты выхода в прокат кинолент «Дюна», «Бэтмен» и «Матрица 4», передаёт CNBC. Отмечается, что решение компании отложить кинопремьеру нового «Бэтмена» может сыграть на руку её создателем, после того как съёмки картины несколько раз приостанавливали из-за пандемии и коронавируса у актёра Роберта Паттинсона.



Reuters

Известие о решении второй по величине сети кинотеатров в мире Cineworld Group закрыть все свои залы в США и Великобритании из-за пандемии заставило один из крупнейших концернов по производству фильмов в Соединённых Штатах Warner Bros. переосмыслить свою стратегию дистрибуции, пишет CNBC.

Warner Bros. обновила расписание выхода в прокат своих блокбастеров. Вслед за переносом фильма режиссёра Дени Вильнёва «Дюна», компания приняла решение отложить премьеру ещё одной долгожданной киноленты «Бэтмен» Мэтта Ривза с актёром Робертом Паттинсоном в главной роли.

В частности, вместо запланированного декабря 2020 года кинопремьера «Дюны» состоится в октябре 2021 года. В свою очередь, «Бэтмен» выйдет в прокат только в марте 2022 года.

А вот «Матрица 4» режиссёра Ланы Вачовски была перенесена на несколько месяцев вперёд и увидит свет в декабре 2021 года. При этом ленту «Чёрный Адам» с актёром Дуэйном Джонсоном временно убрали из графика, когда она выйдет — неизвестно.

Как отмечается на сайте телеканала, решение компании отложить дату выхода «Бэтмена» играет на руку создателям картины, после того как в начале сентября у Паттинсона подтвердился коронавирус. Таким образом, съёмки фильма пришлось вновь приостановить практически сразу после начала работы над картиной после нескольких месяцев перерыва из-за пандемии. Несмотря на все задержки, ожидается, что съёмки будут завершены к концу 2020 года.

CNBC напоминает, что в понедельник в Cineworld объявили о закрытии более 500 кинотеатров в США и ещё более 100 кинотеатров в Великобритании из-за скромных кассовых сборов и отсрочки выхода в прокат таких фильмов, как «Не время умирать», «Чудо-женщина: 1984» и «Чёрная вдова».



Более того, CNBC предполагает, что в обозримом будущем всё больше студий будут переносить премьеры своих фильмов и всё больше кинотеатров будут вынуждены вновь закрыть свои двери для посетителей.