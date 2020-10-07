MSNBC – РФ пообещала США не вмешиваться в выборы — а Белый дом поверил ей на слово

07.10.2020, 11:15, Новости дня

Советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил, что во время встречи с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым «потребовал», чтобы Москва не вмешивалась в американские выборы, — и получил в ответ заверения, что этого не случится, пишет MSNBC. Как подчёркивает обозреватель канала, подобная доверчивость со стороны администрации Трампа не может не тревожить — ведь у американских ведомств накопилось немало «убедительных свидетельств» того, что Москва уже активно пытается повлиять на ход американских выборов.



Reuters

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайен не обеспокоен «вмешательством» РФ в американские выборы — ведь его российский коллега заверил его, что подобных планов у Москвы нет, передаёт MSNBC.

Как уточняется в материале на сайте канала, О’Брайен в недавнем интервью CBS рассказал, что в пятницу во время состоявшейся в Женеве встречи с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым «потребовал», чтобы Москва оставила попытки повлиять на ход голосования в Америке — и российская сторона в ответ «пообещала» этого не делать.

«Скорее всего советник по нацбезопасности знал, что его выступление смотрел и Дональд Трамп и что, если бы он заявил по данной теме что-то другое, он мог бы лишиться должности, — иронизирует обозреватель MSNBC. — И тем не менее — что же, РФ «пообещала» держаться от наших выборов подальше, и О’Брайену этого хватило? Да бросьте».

Как подчёркивает журналист, О’Брайену следовало бы по роду службы знать, что директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина совсем недавно опубликовал официальное заявление, в котором был «документально зафиксирован тот факт, что связанные с Кремлём агенты уже сейчас активно участвуют в кампании», направленной на то, чтобы помочь Трампу избраться на второй срок.

Вскоре после этого Министерство внутренней безопасности США в своём разведывательном донесении предупредило о «попытках РФ дестабилизировать наши выборы посредством лживых заявлений о нашей избирательной системе», причём заявления эти были очень похожи на излюбленные тезисы самого Трампа, продолжает автор материала. Затем о «крайне активных попытках» Москвы повлиять на выборы 2020 года заявил директор ФБР Крис Рэй, который, давая показания на слушаниях в конгрессе США под присягой, поведал, что РФ пытается в этих целях «очернить» соперника Трампа Джо Байдена, напоминает обозреватель MSNBC. Ну а летом в ЦРУ заявили, что правительство Владимира Путина дискредитирует Байдена и таким образом «скорее всего» реализует российскую операцию по вмешательству в выборы, пишет он.

Между тем, уже несколько недель кряду о российских попытках оказать влияние на выборы заявляют и в частном секторе — об этом говорят и в Microsoft, и в Facebook, и в Twitter, и в других крупных технологических корпорациях, отмечается в материале MSNBC. Так, менее двух недель назад руководство Facebook объявило о том, что в рамках своей кампании по противодействию Кремлю ликвидировало сеть, связанную с российской кампанией по дезинформации, говорится в статье.

Однако, несмотря на все эти «убедительные свидетельства» того, что российское вмешательство уже в самом разгаре, советник Трампа по вопросам национальной безопасности попытался успокоить сограждан, заявив в эфире федерального канала, что Москва «пообещала» держаться в стороне от американских выборов, возмущается журналист MSNBC. «Разумеется, если правая рука президента в вопросах нацбезопасности сомневается даже в том, что это посягательство реально, возникает резонный вопрос о том, какие меры предпринимает — и предпринимает ли что-то вообще — Белый дом, чтобы уберечь страну», — подытоживает автор.