 

Адмирал рассказал, когда «Циркон» примут на вооружение

07.10.2020, 11:08, Новости дня

Российская гиперзвуковая морская ракета «Циркон» близка к принятию на вооружение, впереди может быть еще один пуск по более сложной мишени, сообщил начальник Главного штаба ВМФ РФ (1998-2005 годы) Виктор Кравченко.

Так он прокомментировал сообщение Минобороны о том, что накануне из Белого моря головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» впервые выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской цели в Баренцевом море. Цель за 450 километров поражена прямым попаданием.

«Еще раз, сделают более сложную мишенную позицию, с поворотами и тому подобное. Наверное, еще один пуск успешный будет, и тогда будет принята на вооружение», – передает РИА «Новости» слова Кравченко.

Он уточнил, что обычно для принятия подобных ракет на вооружение требуется не менее трех успешных пусков.

В конце июня фрегат «Адмирал Горшков» Северного флота уже выходил в море, где провел вторые испытательные стрельбы гиперзвуковой ракетой «Циркон».

В июне командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев сообщал, что флот получит гиперзвуковое оружие, которое усилит его боевую мощь.

Как заявлял президент Владимир Путин, гиперзвуковая морская ракета «Циркон» будет иметь скорость 9 Махов (скоростей звука) и дальность полета более тысячи километров. Сама ракета будет принята на вооружение в ближайшие пару лет.

Напомним, ранее в среду президент Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба Валерием Герасимовым в режиме видеоконференции заявил, что работа над гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» и этап успешного испытания – большое событие для России.



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