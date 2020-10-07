Польский антимонопольный регулятор оштрафовал Газпром на 7,5 млрд долларов

07.10.2020, 11:08, Новости дня

Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) заявил, что оштрафовал Газпром на сумму около 7,5 млрд долларов и обязал партнеров компании разорвать соглашения о финансировании строительства «Северного потока – 2».

«Вчера мы закончили расследование, касающееся строительства газопровода «Северный поток – 2». Мы говорим о строительстве без согласия антимонопольного органа Польши. По решению директора UOKiK, предприятия обязаны разорвать договоры, заключенные на строительство газопровода «Северный поток – 2», – сказал глава польского антимонопольного регулятора UOKiK Томаш Хрустный.

Он уточнил, что договоры должны быть разорваны в течение 30 дней, передает РИА «Новости».

На этой новости акции Газпрома ускорили падение. К 11.31 мск акции Газпрома снижались на 1,33% – до 169,07 рубля, при этом чуть ранее они снижались на 1,7% – до 168,59 рубля. До сообщений акции компании теряли порядка 0,15-0,2%. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,99%.

Напомним, в июне UOKiK возбудило дело против Газпрома за то, что тот отказался сотрудничать и предоставить информацию о «Северном потоке – 2». Варшава требовала оштрафовать российскую компанию на 50 млн евро. В августе UOKiK оштрафовал Газпром на 213 млн злотых (около 50 млн евро) за отказ сотрудничать в деле по «Северному потоку – 2».

После этого Газпром подал в польский суд апелляционные жалобы на действия управления защиты конкуренции и потребителей Польши из-за ограничения доступа к доказательствам, собранным в рамках расследования по «Северному потоку – 2».

В прошлом году антимонопольный орган Польши обвинил Газпром и пять партнеров по проекту «Северный поток – 2» – OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie – в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства «Северного потока – 2». Регулятор оштрафовал одного из инвесторов проекта «Северный поток – 2» – французскую компанию Engie – на 172 млн злотых (40,3 млн евро) за отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода.