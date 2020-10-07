 

Состояние богатейших людей мира выросло на 20% за три года

07.10.2020, 11:08, Новости дня

Суммарное состояние долларовых миллиардеров в мире за три года увеличилось почти на 20% и достигло 10,2 трлн долларов. Это новый рекорд с 2017 года, следует из отчета консалтинговой компании PwC.

«На конец июля 2020 года общее состояние миллиардеров достигло 10,2 трлн долларов, достигнув нового максимума после V-образной динамики. Этот уровень превышает предыдущий пик в 8,9 трлн долларов, достигнутый в конце 2017 года [рост на 19,1%]. В настоящее время насчитывается 2189 миллиардеров по сравнению с 2158 в 2017 году», – говорится в материале, передает ТАСС. 

Отмечается, что по состоянию на конец 2019 года состояние миллиардеров составляло менее 8 трлн долларов, на конец 2018 года – 8,5 трлн долларов. 

В РФ на конец июля насчитывалось 102 долларовых миллиардера с совокупным состоянием 467,6 млрд долларов, годом ранее их численность составляла 100 человек с состоянием 388,9 млрд долларов.

По мнению аналитиков, за последние два года те, кто в своих бизнес-моделях сделал упор на технологии, резко вырвались вперед. В частности, с 2018 года общее состояние миллиардеров в IT-сфере выросло на 42,5% до 1,8 трлн долларов. 

Также, общее состояние миллиардеров в сфере здравоохранения увеличилось на 50,3%, до 658,6 трлн долларов благодаря новым разработкам лекарств и инноваций в диагностике, а также недавно появившимся средствам лечения коронавируса. 

Кроме того, 209 миллиардеров потратили около 7,2 млрд долларов на борьбу с пандемией: финансовые пожертвования, промышленные товары и оборудование. 

Ранее сообщалось, что владелец крупнейшего в Китае производителя бутилированной воды и вакцин Чжун Шаньшань стал богатейшим человеком КНР благодаря скачку стоимости акций его компании. 



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