 

В Samsung Galaxy S21 будут аккумуляторы производителя взрывающихся батарей Galaxy Note7

07.10.2020, 10:53, Разное

Samsung готовится вывести на рынок очередное поколение линейки Galaxy. При этом в Galaxy S21 будут встроены аккумуляторы производства ATL, батареи которой ранее взрывались в моделях Note7.
В то время, как южнокорейский тихногигант работает над созданием очередных моделей популярной серии, в Сети появилась неоднозначная информация о грядущей новинке. Так, в Galaxy S21, как сообщают инсайдеры, планируется использовать аккумуляторы от китайского бренда ATL (Amperex Technology Limited). Батареи данного производителя уже применялись Samsung четыре года назад в моделях седьмой линейки Galaxy Note 7. Именно это поколение фаблетов обозначилось случаями взрывающихся батарей.

По данным СМИ, в новых смартфонах установят блоки питания вместительностью в 4, 4,8 и 5 тысяч мАч. Как и в предыдущие годы, корпорация выпустит кроме основной модели также версии S21+ и S21 Ultra. Скорее всего, предполагают эксперты IT-индустрии, на такой шаг пришлось пойти ради сокращения расходов. Также возвращение к продукции ATL, вероятно, позволит сократить расходы.

Данные о других характеристиках девайса еще не известны, вероятно, их обнародуют ближе к официальной презентации смартфона. О том, как повлияет подобное сотрудничество на качество и спрос на новые модели Galaxy, пока можно только догадываться. В руководстве Samsung никаких официальных комментариев к данной ситуации не дают.



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