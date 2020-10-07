Представлен смартфон Teracube 2e с корпусом из биоразлагаемых материалов

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07.10.2020, 10:53, Разное

Американская компания Teracube презентовала уникальный смартфон, созданный благодаря коллективному финансированию. На площадке Indiegogo продемонстрировали модель Teracube 2e с биоразлагаемым корпусом, сменным аккумулятором, NFC и 4 гарантией в 4 года по цене 100 долларов.
Для его изготовления использовались переработанные материалы, а после выработки своего ресурса устройство не будет загрязнять окружающую среду. При этом аппарат не только соответствует моде на «зеленые» технологии, но и экономичен. Его легко разобрать в случае ремонта, поскольку при сборке не использовался клей, все элементы смартфона крепятся на винтах. Кроме того, в Teracube 2e сменный аккумулятор, чего сейчас не встретишь у большинства брендов. Емкость батареи равна 4 тысячам мАч, также телефон получил 4-летнюю гарантию от производителя.

Устройство отвечает всем актуальным запросам современного рынка мобильных технологий, в нем есть модуль NFC для коммуникаций и оплаты, возможность одновременной работы с двумя SIM-картами, а также слот для карт памяти отдельно. Наушники к смартфону можно подключить как через стандартный разъем, так и через Bluetooth 5.0, есть в аппарате USB-C и двухдиапазонный Wi-Fi, а работает гаджет на десятой версии Android. Дисплей диагональю в 6,1 дюйма получил разрешение HD+, 8-мегапиксельная фронтальная камера находится в каплевидном вырезе на экранной панели. Основная камера состоит из пары объективов в 8 и 13 мегапикселей. Процессор MediaTek Helio A25 с одним кристаллом дополняет 4-гигабайтный чип оперативной памяти.

Для хранения контента предусмотрена карта флэш-накопителя вместительностью 64 гигабайт. Стоит отметить, что с позиций экономичности американский производитель подошел и к упаковке смартфона, она у Teracube 2e на половину меньше, чем у конкурентов. Кроме того, картон коробки сделан из переработанной бумаги, а все надписи напечатаны соевыми чернилами, не наносящими вред природе. Аппарат уже можно приобрести как в Соединенных Штатах, так и для европейских стран. При этом стоимость смартфона в американских магазинах не превышает 100 долларов.



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