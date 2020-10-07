Собянин ответил на главные вопросы об ограничениях из-за пандемии коронавируса

07.10.2020, 10:43, Разное

Ранее Собянин рекомендовал гражданам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания оставаться дома до конца октября. Кроме того, мэр столицы призвал работодателей перевести 30% сотрудников на удаленку. Школьников же отправили на каникулы, которые продлятся две недели.

7 октября Сергей Семенович отметил, что эти ограничения касаются даже тех, кто переболел COVID-19, поскольку пока неизвестна длительность иммунитета к коронавирусу. Людям, страдающим от диабета, также следует оставаться дома.

Мэр столицы советует отпустить детей на каникулы и частным школам, и учреждениям дополнительного образования. Он подчеркнул, что никого к этому не обязывают, но к рекомендациям следует прислушаться.

В магазинах покупатели должны носить маски и перчатки. Если человек отказывается надевать средства защиты, то продавец в праве отказать ему в обслуживании. Собянин напомнил, что за отсутствие масок и перчаток предусмотрен штраф в размере четырех тысяч рублей (ст. 3.18.1 КоАП Москвы).

Если средства защиты не используют продавцы, то покупатели могут пожаловаться на магазин, направив обращение в электронную приемную правительства Москвы.

Что касается стоимости масок в метро, то теперь их можно приобрести всего за пять рублей. Несмотря на наличие санитайзеров в общественном транспорте, перчатки также следует надевать. Они препятствуют заражению.