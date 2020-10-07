Мнение: Из колонии в премьер-министры

07.10.2020, 10:35, Разное



Новый премьер-министр Киргизии.

А быстро тут.

Еще вчера отбывавший срок в колонии Садыр Жапаров уже сегодня стал премьер-министром Киргизии.

Жапаров мотал срок за захват в заложники одного из губернаторов в 2013-м году. Некоторое время скрывался за границей. В 2018-м году он получил 11,5 лет тюрьмы.

Соответственно, прежний премьер-министр Киргизии подал в отставку.

Также в отставку подал глава парламента страны.

В отставку подал и глава ЦИК Киргизии, который перед этим отменил итоги парламентских выборов.

Теперь очередь за Жээнбековым.



Координационный Совет Киргизской оппозиции.



В порядке установления демократии разграбили ФОМС.