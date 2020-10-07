Трамп пообещал раскрыть правду о связях с Россией

07.10.2020, 10:23, Разное

Лидер поручил рассекретить все материалы расследования о его предполагаемых связях с Кремлем. Дональд Трамп назвал обвинения России во вмешательстве во внутренние дела США “величайшим политическим преступлением”.

Также политик пообещал опубликовать информацию о личных переписках члена Демократической партии Хиллари Клинтон. Президент отметил, что все документы выйдут без какого-либо редактирования.

Напомним, в 2017 году в Соединенных Штатах началось расследование вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Делом занимался специальный прокурор Роберт Мюллер.

Через два года следствие сообщило о ряде нарушений предвыборной гонки в США. Тем не менее убедительных доказательств связи Кремля с Дональдом Трампом представлено не было.

Кроме того, в это время была взломана переписка Хиллари Клинтон с однопартийцами. Эти сообщения выставили экс-кандидата в президенты Америки и ее единомышленников в невыгодном свете.

На прошлой неделе стало известно о заражении Дональда Трампа коронавирусом. Президента доставили в военный госпиталь, там он провел три дня. Сейчас политик восстанавливает силы в Белом доме.