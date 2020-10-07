 

Россия разрешила гражданам 52 стран получать электронную визу

07.10.2020, 10:08, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень государств, граждане которых смогут получить электронную визу: в список вошли 52 страны из пилотного проекта, информирует пресс-служба кабмина.

«С начала 2021 года в РФ вводится единая электронная виза. Перечень государств, граждане которых смогут ее оформить, своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. В список вошли 52 страны. Это все те государства, гражданам которых был разрешен въезд по электронной визе в Россию в рамках пилотного проекта», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что теперь электронная виза распространится по всей России. Пересечь границу можно будет через любой специально оборудованный пункт пропуска вне зависимости от региона, а путешествовать – по всей стране. Помимо этого, увеличится срок пребывания иностранных граждан в РФ с 8 до 16 дней.

Подчеркивается, что введение единой электронной визы в РФ поможет развитию туризма, повысит инвестиционную привлекательность регионов, а также поспособствует росту экономики в целом.

«Электронная виза будет оформляться по интернету для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для ее получения не потребуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Консульский сбор составит 40 долларов. Детям до 6 лет визу оформят бесплатно», – добавляется в сообщении.

Напомним, в июне замглавы российского МИДа Евгений Иванов заявил, что максимально либеральный режим въезда в Россию без необходимости оформления бумажной визы с 2021 года будет распространяться на граждан 113 стран.



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