Трамп приказал рассекретить документы о связях с Россией и переписке Клинтон

07.10.2020, 9:55, Новости дня

Президент США Дональд Трамп приказал рассекретить документы по расследованию связей с Россией и дела о взломе электронной почты его конкурентки на выборах 2016 года, бывшего государственного секретаря США Хиллари Клинтон. Об этом американский лидер написал у себя в Twitter 6 октября.

“Я в полной мере разрешил рассекретить целиком все без исключения документы, касающиеся величайшего политического преступления в американской истории – связанного с Россией обманом. Это же касается и скандала с электронными сообщениями Хиллари Клинтон. И никаких пересмотров!”, – написал Трамп.

I have fully authorized the total Declassification of any & all documents pertaining to the single greatest political CRIME in American History, the Russia Hoax. Likewise, the Hillary Clinton Email Scandal. No redactions! https://t.co/GgnHh9GOiq

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

В еще одном сообщении Трамп написал, что все документы по расследованию о связях с Россией он уже давно рассекретил.

“К сожалению для нашей страны, люди действовали очень медленно, особенно с учетом того, что это, вероятно, величайшее политическое преступление в истории нашей страны. Действуйте!” – добавил президент США.

All Russia Hoax Scandal information was Declassified by me long ago. Unfortunately for our Country, people have acted very slowly, especially since it is perhaps the biggest political crime in the history of our Country. Act!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в выборы, чтобы помочь Трампу одержать победу. В опубликованном докладе американской разведки говорилось, что президент РФ Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.

Россия эти обвинения отвергает. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти обвинения “ерундой”, а в Белом доме заявили, что готовят “пропорциональный ответ” на действия российских хакеров.

Спецпрокурор Роберт Мюллер с мая 2017 года по март 2019-го расследовал возможный сговор окружения президента США с Кремлем и вмешательство РФ в американские выборы.

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года 13 гражданам России и трем компаниям. 24 марта генпрокурор США Уильям Барр направил Конгрессу письмо, в котором было сказано, что расследование Мюллера не обнаружило доказательств сознательного сговора Трампа и сотрудников его предвыборного штаба с Россией; также офис Мюллера не смог доказать, что президент США противодействовал правосудию. Однако факт вмешательства России в выборы под сомнение не ставился.

ФБР расследовало возможное использование Клинтон личной почты в служебных целях с августа 2015 года. Проверка в отношении Клинтон началась после того, как выяснилось, что она, будучи госсекретарем США в 2009–2013 годах, использовала свой личный сервер для служебной переписки.

В сентябре 2019 года стало известно, что администрация президента Дональда Трампа активизировала расследование о личной переписке Клинтон.

Согласно вердикту ФБР, передача рабочих писем Клинтон вне защищенных государственных каналов не является умышленным нарушением законодательства с ее стороны.

Государственный департамент США завершил внутреннее расследование по переписке Клинтон в октябре прошлого года, установив 91 случай отправки секретной информации в личную электронную почту Клинтон. При этом, следователи не обнаружили убедительных доказательств “систематического и преднамеренного неправильного обращения с секретной информацией”.