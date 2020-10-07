Названа дата выхода третьей части блокбастера «Мир юрского периода»

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07.10.2020, 9:53, Разное

Зарубежные порталы сообщают, что выход третьей части популярного блокбастера «Мир юрского периода» перенесен. Картина американского режиссёра и сценариста Колина Треворроу выйдет на мировые экраны в июне 2022 года.
Первоначально премьера была запланировала на июнь 2021 года, однако сейчас стало известно, что выход перенесли еще на один год. Причиной этому послужило решение студии не рисковать кассовыми сборами и отложить дату, как сделали и другие киноразработчики. К слову, съемки должны закончится уже через несколько недель. В картине приняли участие Крисс Пратт, Дичен Лакмэн, Брайс Даллас Ховард, Лора Дерн, также Сэм Нил.

Стоит отметить, даты многих запланированных премьер отложили на год. В этот список вошли такие фильмы, как «Дюна» Дени Вильнева, «Матрица» Ланы Вачовски, 25-й фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать», «Чудо женщина: 1984» и новый «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном.



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