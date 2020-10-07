 

В Германии прошла встреча Светланы Тихановской и Ангелы Меркель

07.10.2020, 1:50, Разное

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили протесты в стране, политзаключенных и новые выборы президента Беларуси. Об этом сообщается в телеграм-канале Тихановской.

Во время 45-минутной встречи Тихановская рассказала канцлеру, что мирные митинги в Беларуси продолжаются, а вместе с ними растет количество политзаключенных. Она подчеркнула, что сейчас необходимо добиться их освобождения и прекратить насилие.

Основной целью митингов глава оппозиции назвала проведение новых выборов. Она уточнила, что происходящее в Беларуси — это следствие кризиса внутри страны, а не борьба против РФ или Европы. Народ, по словам Тихановской, «26 лет жил под давлением — и терпеть его больше не намерен».

Тихановская сообщила, что люди в Беларуси надеются на инвестиционную поддержку, а также на помощь независимым медиа и гражданским организациям. В завершение встречи политик подарила канцлеру брошь с оппозиционным флагом и книгу «Краіна Беларусь».

Ранее Светлана заявила в интервью Deutsche Welle, что собирается рассказать Ангеле Меркель о грубом нарушении прав человека в Беларуси и о том, что люди там сейчас «кричат о помощи». 29 сентября лидер оппозиции встретилась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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Президент тогда заявил, что расценивает эту встречу как знак поддержки Тихановской, и пообещал сделать все возможное для помощи людям, страдающим от режима в Беларуси. Тихановская подчеркнула, что готова говорить со всеми сторонами — в том числе с Россией — об организации переговоров и выходе Беларуси из кризиса.

Источник: Новая газета



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