Путин рассказал о счастье общения с внуками

07.10.2020, 9:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что за годы во главе государства порой чувствовал, что превращается из человека в функцию, но сохранил человеческие черты характера. Так, Путин признался, что получает большое удовольствие от общения со своими внуками.

«Мои друзья, которых я знаю еще … с университета, говорят, что я практически не поменялся. Им виднее со стороны. И мне бы тоже хотелось особенно не терять человеческих качеств, потому что здесь иногда такое ощущение, что из человека превращаешься в функцию», – сказал президент в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», финальная серия которого публикуется в день рождения главы государства – 7 октября.

По его словам, ему «все-таки удается сохранить такие человеческие качества».

При этом Путин посетовал, что работа президентом накладывает отпечаток на его общение с близкими людьми, в том числе друзьями. «Конечно, есть ограничения. Я стараюсь пиво не пить в последнее время. Брюхо растет», – сказал глава государства, отвечая на вопрос, может ли он позволить себе встретиться с друзьями, например, в баре за кружкой пива.

В то же время президент отметил, что, несмотря на ограничения, его работа дает существенную отдачу в моральном плане. «Есть и компенсация этих ограничений. И самая главная компенсация – это чувство большого очень морального удовлетворения от того доверия, которое люди оказывают. Это очень важно», – заключил он.

Кроме того, Путин признался, что получает большое удовольствие от общения со своими внуками, но откровенничать на тему своей семьи не любит по соображениям безопасности. «Есть у меня внуки, я счастлив. Они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними. Маленькие сладкие детишки. Я думаю, это естественное чувство для каждого человека. В моей жизни это есть. Я очень рад этому», – поделился эмоциями глава государства.

В ответ на вопрос о том, кого внуки главы государства считают авторитетом, он рассказал о диалоге его дочери с одним из внуков. Ребенок спросил маму, почему он должен ее слушаться, а та в качестве аргумента напомнила, что она старше. «Нет, дедушка Вова старше», – с улыбкой процитировал ответ своего внука Путин. «Так что в известной степени, наверное, тоже для них (внуков) – пока, во всяком случае, – являюсь таким авторитетом», – заключил глава государства.

Путин выразил надежду, что и для своих дочерей, которые уже выросли, он тоже был авторитетом. Вспоминая собственную юность, он признался, что сам в те годы равнялся на разведчиков. «На Зорге (хотел походить) в старших классах школы», – сказал он, имея в виду разведчика Рихарда Зорге, который, работая в Германии, Японии и других странах, сообщил советскому командованию о готовящемся нападении Германии на СССР летом 1941 года, а также о планах Японии на Тихоокеанском театре военных действий.

Рассказывая о своей семье, президент тем не менее не стал уточнять, сколько у него внуков. «Вы же не живете моей жизнью и не понимаете, что такое вопросы безопасности. Просто человек, когда далек от этого, он этого просто не замечает», – сказал он.

Путин не согласился с аргументом о том, что во многих странах члены семей политиков открыто участвуют в публичной жизни. «Люди же голосуют не за семью, а за меня и за те надежды, которые они связывают с моим пребыванием в той должности, в которой я сейчас нахожусь. Я знаю, что западная политическая культура связана с представительством членов семьи, но мне кажется, что мы не в таком состоянии находимся, чтобы заниматься этим театром. У нас должно быть по-взрослому, по-серьезному. Это во-первых. А во-вторых, есть вопросы, связанные с безопасностью», – объяснил президент.

Тема семьи вновь возникла в разговоре с Путиным и на вопросе о его личных потерях за прошедшие 20 лет. «Родители ушли у меня из жизни прямо в начале этого пути (на высших государственных постах). Самая большая потеря», – сказал президент. Родители Путина умерли в 1998 и 1999 годах.

Проект «20 вопросов Владимиру Путину», посвященный 20-летию его работы на высших государственных постах, стартовал 20 февраля 2020 года. На ресурсах агентства были выложены 17 серий, однако в связи с кардинальной сменой мировой информационной повестки дня ТАСС принял решение приостановить проект. Сегодняшняя серия – заключительная.