 

Главный омский токсиколог опроверг ввод Навальному атропина в скорой

07.10.2020, 9:48, Новости дня

Бригада скорой помощи не вводила блогеру Алексею Навальному атропин по пути из аэропорта в больницу, сообщил главный омский токсиколог, завотделением острых отравлений БСМП №1 Александр Сабаев.

«Утверждение Навального о том, что ему с самого начала – еще бригадой скорой помощи, снявшей его с самолета, – вводился атропин – неправда», – прокомментировал Сабаев недавние посты Навального, передает «Вечерний Омск».

По словам врача, атропин вводился Навальному во время его нахождения в отделении реанимации больницы скорой помощи №1, но совершенно по другим показаниям и не в тех дозировках, которые необходимо применять в качестве антидота при отправлениях химпрепаратами. 

«Диагноз «отравление» был первым и основным при поступлении, но потом был исключен по целому ряду объективных и достоверных причин и исследований. Все что мы сейчас можем видеть – это крайне быстрое восстановление Навального после всех событий», – сказал Сабаев. 

Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря слаженным действиям врачей в больнице, которой руководит Александр Мураховский. Тактика выбранная омскими врачами стала главной причиной такого благоприятного исхода, добавил врач. 

Во вторник ОЗХО заявила, что в анализах Навального нашли токсины, не внесенные в список запрещенных. 

В понедельник постпред РФ в ООН Василий Небензя на заседании СБ раскритиковал позицию ОЗХО по ситуациям вокруг якобы имевших место отравлений Сергея и Юлии Скрипалей, а также Алексея Навального. По мнению постпреда, техсекретариат ОЗХО «все больше становится инструментом Запада по информационному и политическому давлению на неугодные страны».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.



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