Французская палата мер и весов утвердила Евгения Понасенкова эталоном гениальности

07.10.2020, 9:37, Разное

Международное бюро мер и весов утвердило мировой эталон гениальности – им стал российский историк, публицист и режиссер Евгений Николаевич Понасенков.

Международным обозначением нового эталона станет аббревиатура «Eg» или же ее расшифровка «EvGenius».

Такое решение было принято участниками 27-й Генеральной конференции по мерам и весам в Версале. В списке претендентов на эталон гениальности также числились Кристофер Нолан, Хидэо Кодзима и ложка-вилка.

– Это исторический момент для всего мира, новая единица гениальности будет использоваться во всех цивилизованных странах. С ее помощью мы уже измерили гениальность изобретений Илона Маска — (56 Eg), Лунной сонаты Бетховена – (25 Eg), шуток Александра Долгополова — (-13 Eg), — рассказал директор бюро Мартин Милтон.