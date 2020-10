Эдди Ван Хален: десять песен легендарного музыканта

07.10.2020, 9:03, Новости дня

6 октября 2020 года стало известно о смерти Эдди Ван Халена – виртуозного гитариста, вдохновившего своим стилем игры не одно поколение рок-музыкантов.

Причиной смерти стал рак языка. С болезнью Ван Хален боролся уже давно. С 2001 года у него отсутствовала треть языка: ее удалили в ходе лечения.

Музыканту удалось обессмертить свою фамилию в названии одноименной группы. Коллектив Van Halen действительно запомнился фанатам рок-музыки своими выдающимися участниками: барабанщиком Алексом Ван Халеном – родным братом Эдди Ван Халена; фронтменом Дэвидом Ли Ротом, который своей харизмой превращал выступления группы в целые шоу; преемниками Рота вокалистами Сэмми Хагаром и Гэри Чероне, которые также внесли свою лепту в историю группы. Однако музыкальной канвой в творчестве коллектива являлась виртуозная, захватывающая своей динамикой и драйвом игра гитариста и сооснователя группы Эдварда Ван Халена.

В память о легендарном музыканте вспоминаем лишь некоторые из песен, которые и сделали Van Halen одним из наиболее заметных рок-коллективов своего времени, а Эдди Ван Халена – одним из самых значимых гитаристов всех времен.

Jump

Пожалуй, самая узнаваемая песня группы – Jump – появилась благодаря телевизионному репортажу, который фронтмен Дэвид Ли Рот случайно увидел по телевидению. В ТВ-сюжете некий человек угрожал покончить с собой, спрыгнув с крыши здания. Рот допустил, что среди тех, кто собрался внизу, вполне мог бы оказаться тот, кто бы крикнул: «Ну же, прыгай!». Так родилась заглавная строчка песни: Go Ahead and Jump!

Дэвид Ли Рот набросал текст песни, сидя на заднем сидении авто Mercury 1951 года. В это время в автомобиле группа слушала незамысловатую мелодию, написанную Эдди Ван Халеном, но впоследствии отвергнутую группой. В итоге музыканты решили соединить текст Рота и музыку Ван Халена. В результате и получился Jump: песня сделала мелодию одной из наиболее узнаваемых синтезаторных партий в рок-музыке и стала частым атрибутом многих спортивных соревнований.

Хотя текст песни никак не связан с суицидом, а «прыжок» символизирует лишь призыв героя песни к романтическим отношениям, песня не избежала настороженного к себе отношения. После терактов 11 сентября 2001 года композиция была включена в список песен, ротация которых была нежелательной из-за возможной негативной ассоциации.

Panama

Критики Van Halen заявляли, что группа не пишет ни о чем, кроме как о сексе, вечеринках и дорогих авто. Однако это было не совсем так: Дэвид Ли Рот вспомнил, что музыканты на самом деле ни разу не исполнили ни одной песни об автомобилях. Исправить это недоразумение была призвана песня Panama, ставшая одним из главных хитов Van Halen.

Согласно одной из версий, название песни не связано с одноименной страной. Считается, что Panama Express — это название болида, который Рот увидел на гонках в Лас-Вегасе.

Однако это вовсе не тот автомобиль, который мы видим в клипе. На видео изображен тот самый Mercury 1951, в котором и был написан вышеупомянутый хит Jump. Правда, в песне можно услышать и другой автомобиль: на строчках «Я едва вижу дорогу из-за жары, поднимающейся с земли» (2:50) на заднем плане мы слышим рёв мотора автомобиля Эдди Ван Халена Lamborghini Miura S.

Hot For Teacher

Hot For Teacher стала своего рода квинтэссенцией дерзкого стиля и эпатажа в творчестве группы. Судите сами: песня, посвященная влюбленности молодого человека в школьную учительницу, насыщена сексуальным подтекстом, что даже привело к призыву запретить песню со стороны организации Parents Music Resource Center.

В скандальном клипе Эдди Ван Хален исполняет гитарные соло, расхаживая по школьным партам, в то время как у школьной доски дефилируют модели в бикини. Даже музыкальное содержание песни звучит дерзко и необычно для сингла: вступлением к треку служит почти минутное соло братьев Ван Хален, задавших настроение всей композиции виртуозной игрой на ударных и гитаре.

Unchained

Юбилейный – десятый по счету – сингл группы стал одним из наиболее любимых музыкантами треков во время концертов. «Перемены, ничто не остается неизменным», – поет Дэвид Ли Рот в песне, название которой можно перевести как «Освобожденные».

Мотив песни передает то, что было отмечено многими критиками: бунтарский стиль Van Halen и при этом готовность музыкантов к экспериментам и их открытость к новым техническим решениям. Альбом Fair Warning, в составе которого и был выпущен Unchained, явил миру более жесткое и, по некоторым мнениям, мрачное звучание группы, неотъемлемой частью которого стала и выразительная игра Эдди Ван Халена.

Eruption

Сложно сказать, знал ли Ван Хален, что «Извержение» – а именно так переводится название трека Eruption – окажет такое взрывное, сопоставимое с извержением вулкана, влияние на других гитаристов.

Это виртуозное соло своей динамичностью способно поразить даже людей, далеких от рок-музыки. Оно частично создано при помощи тэппинга – техники, при которой звук извлекается путем легких ударов обеими руками по струнам между ладами на грифе. Ван Хален не был ее создателем, однако его можно с полной уверенностью назвать ее популяризатором: именно после Eruption бесчисленное множество гитаристов взяли на вооружение эту технику в 80-х и продолжают экспериментировать с ней и по сей день.

Сам же трек превратился в своеобразный музыкальный стандарт в роке и считается одним из наиболее влиятельных гитарных соло в истории жанра.

При этом легендарное соло могло никогда и не войти в состав альбома Van Halen. Сам гитарист использовал его как разминку во время живых выступлений, пока продюсер группы Тед Темплман не убедил музыкантов записать соло. Позже Ван Хален признавался, что допустил ошибку при записи: «Я даже не исполнил его со всей точностью… Каждый раз, когда я слышу соло, я думаю: “А ведь я мог сыграть и получше”».

Ain’t Talkin’ ‘Bout Love

«Для нас это было не больше, чем какая-то глупая песня – всего два аккорда», – таким образом автор Ain’t Talkin’ ‘Bout Love Эдди Ван Хален описывал композицию, ставшую одним из главных хитов группы.

Песня задумывалась как пародия на творчество панк-рок музыкантов. В итоге она оказалась далека от жанра панк, но вместо этого помогла завоевать группе преданную армию фанатов, а гитарное вступление Ван Халена стало одной из «визитных карточек» группы.

Ирония в том, что песня оказала влияние не только на хард-рок, но и на жанр, пародией на который она и задумывалась. Фронтмен знаменитой панк-рок группы Green Day Билли Джоэл вспоминал, что эта песня стала первой, которую он выучил на гитаре.

I’m the One

По признанию самого Ван Халена, его виртуозная игра в песне I’m the One стала его любимым соло из первого и, во многом, знакового альбома Van Halen.

Эта необычная композиция, где хард-рок смешивается с мотивами буги-вуги, является одной из самых быстрых песен из раннего творчества Van Halen. I’m the One можно считать своеобразной презентацией группы, которой музыканты в первом же своем альбоме дали понять, чего от них стоит ожидать: начиная от вступительной фразы Дэвида Ли Рота «Мы здесь, чтобы вас развлечь», заканчивая сверхдинамичной игрой Эдди Ван Халена.

Spanish Fly

Spanish Fly звучит как доказательство, что все, что касается гитары, в руках Ван Халена превращалось не просто в мастерское музыкальное произведение, но и в зачастую недостижимую цель для многих рок-гитаристов.

Часто сравниваемый с Eruption из-за скорости игры и схожей техники (все тот же тэппинг), по своей атмосфере Spanish Fly сильно отличается от прошлого хита гитариста (как, впрочем, и от всего творчества Van Halen). Акустическая версия, выполненная в стиле фламенко, по сей день собирает в YouTube комментарии в духе: «А как это вообще возможно?!»

Dance the Night Away

Куда более мягкий, в каком-то мере даже попсовый звук песни Dance the Night Away разительно отличается от более дерзких и хард-роковых композиций группы. Но тем не менее, именно он привлек в армию поклонников Van Halen значительное число фанатов.

Руководство радиостанций положительно восприняло легкость звучания песни, дав ей куда больше эфирного времени по сравнению с другими хитами группы. Услышав песню по радио, многие будущие фанаты группы поспешили купить их второй альбом, а уже впоследствии приобрели и дебютную пластинку. В результате первый сборник Van Halen, продажи которого за первый год составили миллион копий, в конечном итоге разошелся количеством в десять миллионов.

Right Now

Песня Right Now задумывалась – по крайней мере, в видении ее авторов – как разговор о более серьезных темах, чего фанаты Van Halen никак не ожидали от группы. По задумке Эдди Ван Халена и Сэмми Хагара, который пришел на замену Дэвиду Ли Роту, текст должен был стать гимном перемен: на песню, записанную в 1991 году, явно повлияли политические события на постсоветском пространстве.

Хагар, утверждавший, что устал от «дешевых песнях о сексе», признавался, что считает Right Now лучшей песней, которую он написал для Van Halen. Более серьезная тема песни, ее торжественное звучание и мелодичная партия клавиш, сыгранная Эдди Ван Халеном, действительно отличалась от прошлого творчества группы.

Однако аудитории Van Halen, которая могла испугаться творческого «взросления» группы, пугаться не стоило. В этот период своего творчества Van Halen не растеряли многих элементов, которые и позволили группе заслужить статус культовой. Помимо синтезатора, в песне все так же звучит мастерское гитарное соло Ван Халена, а бунтарский дух группы легко просматривается в безобидном названии альбома For Unlawful Carnal Knowledge, аббревиатура которого складывается в неприличное слово.

К тому же песню нельзя назвать каким-то политическим манифестом. В это же время британская группа Jesus Jones выпустила трек с почти идентичным названием – Right Here, Right Now – который обладал куда большей политической направленностью, в то время как песня Van Halen лишь призывала жить в настоящем моменте и не бояться перемен.