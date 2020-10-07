Асад захотел привиться российской вакциной от коронавируса

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07.10.2020, 9:14, Новости дня

Президент Сирии Башар Асад заявил, что хотел бы привиться российской вакциной от коронавируса.

«Конечно, в сложившихся обстоятельствах каждый хотел бы привиться от этого опасного вируса», – передает РИА «Новости» ответ Асада на вопрос о том, хотел бы он лично привиться российской вакциной от коронавируса.

По его словвам, Сирия запросит поставки российской вакцины от COVID-19 и проведет переговоры с Москвой по этому вопросу.

«Как я понимаю, эта вакцина еще недоступна на международном рынке, но мы собираемся обсудить с российскими властями, когда она сможет поступить в Сирию. Это очень важно», – сказал Асад.

На вопрос о том, планирует ли Дамаск запрашивать поставки российской вакцины, он ответил утвердительно: «Определенно да. Сейчас это необходимо».

Что касается объема поставок, по словам сирийского лидера, это зависит от того, какое количество вакцины будет доступно.

«Также нужно обсудить, сколько нам нужно, с органами здравоохранения Сирии…. Все в Сирии интересуются российской вакциной и тем, когда она будет доступна», – отметил Асад.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. 

9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей.

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.



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