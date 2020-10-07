 

Беременная Наталья Подольская поделилась красочным осенним фото

07.10.2020, 9:04, Разное

Беременная певица Наталья Подольская поделилась красивым осенним фото. На снимке она предстала в светлой одежде, дополнив образ нюдовым макияжем.
В описании к посту Наталья Подольская завила, что осень очень красиво меняет краски. Несмотря на то, что мгновение остановить не получится, можно соответствовать ему. Беременная артистка надела коричневый костюм, который выгодно подчеркнул ее округлившийся живот и бежевое пальто. Кадр был сделан на фоне красивой природы.

В комментариях подписчики отметили, что Наталье Подольской очень идет беременность. По мнению многих, супруга Владимира Преснякова-младшего стала выглядеть еще прекраснее.

В рамках передачи «Секрет на миллион» родители Владимира Преснякова рассказали, когда произойдет пополнение в семействе. Наталья Подольская должна родить второго ребенка в ноябре. Известно, что у пары появится еще один сын.



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