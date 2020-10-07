«Экология превыше всего» – в России отменят закон о сборе валежника

07.10.2020, 9:22, Разное

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, приостанавливающий действие закона, разрешавшего россиянам собирать некоторые виды упавшего леса для обогрева жилых помещений.

Инициативу выдвинул депутат Иван Мырдин от партии «Единая Россия».

– К этому меня подтолкнули недавние экологические катастрофы в Норильске и на Камчатке. Мне больно видеть, как из-за алчности людей, которые, в общем-то, и так неплохо живут, из-за их вечной жажды наживы, хищнического отношения к природе и желания получить сиюминутную выгоду погибает наша природа. После всех этих экологических катастроф, выбить, выдавить россиян людей из лесов – наш единственный шанс сохранить русскую природу, – рассказал он.

Полемика вокруг вопроса была жаркой и инициатива едва не закончилась провалом, однако в критический момент, когда судьба законопроекта висела на волоске, в дело вмешалась партия КПРФ, с криками «не позволим разбазаривать национальное достояние» единогласно проголосовавшая «за» и увлекшая за собой колеблющихся депутатов. Одобрив эту экологичную инициативу, депутаты незамедлительно перешли к обсуждению следующий – запрету на ведение фото и видеосъемки города Карабаш.

После принятия закона, для контроля за его исполнением из федерального бюджета ежегодно будет выделяться 500 миллионов рублей. За уже собранный валежник жителям РФ придётся выплатить штраф, соразмерный нанесённому экосистеме ущербу.