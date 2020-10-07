Constantin Film объявил о перезапуске фильмов по серии популярных игр Resident Evil

07.10.2020, 9:17, Разное

Немецкая компания Constantin Film объявила о перезапуске фильмов по серии популярных игр Resident Evil. Над сценарием будет работать Йоханнес Робертс.

Сообщается, что в главных ролях выступят Робби Амелл, Эван Джогиа, Ханна Джон-Кеймен, а также Кая Скоделарио.

Немного ранее стало известно, что в следующем году на экраны выйдет сериал от американской развлекательной компании Netflix по серии компьютерных игр Resident Evil, а также и еще один, который выпустят по франшизе. Он будет доступен только в онлайн-кинотеатрах.

Режиссером ленты выступит Бронуэн Хьюз – сценарист из Канады, известная всему миру по работам «Во все тяжкие» и «Хороший доктор»