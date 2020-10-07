 

“11 месяц пошел”: Ксения Бородина опубликовала фото с округлившимся животом

07.10.2020, 8:17, Разное

Подписчики известной российской ведущей Ксении Бородиной заметили на ее новом фото округлившийся живот. На снимке она запечатлена в длинной юбке с плиссировкой.
Ксения Бородина накануне вместе с подругами посетила один из столичных театров. Для похода в учреждение культуры ведущая «Дома-2» выбрала длинную юбку черного цвета, белую рубашку и кожаную куртку, на ногах у нее присутствовали ботинки на низком каблуке.

В комментариях фанаты сразу же начали предполагать, что Ксения Бородина в скором времени станет мамой в третий раз. Ответ ведущей не заставил себя ждать: «Да, 11 месяц пошел». Наряду с теми фолловерами, которые стали писать о беременности, нашлись и те, кто предположил, что супруга Курбана Омарова могла просто плотно поесть.

Напомним, что ведущая воспитывает двух дочерей: 11-летняя Маруся появилась на свет в первом браке с Юрием Будаговым, от нынешнего супруга Курбана Омарова Бородина родила дочь Теону, которой в декабре исполнится 5 лет. Недавно бизнесмен дал откровенное интервью Алене Жигаловой для ее YouTube-канала, где заявил, что ведущая не против родить еще раз. У самого же предпринимателя от предыдущих отношений есть сын Омар. Мальчик часто приезжает в загородный дом к отцу на выходные и каникулы.



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