«Оседание литосферной плиты» – определена причина экологической катастрофы на Камчатке

07.10.2020, 9:12, Разное

После анализа проб, взятых в Авачинском заливе на Камчатке, изучения спутниковых снимков и сейсмической активности за последние 3 месяца эксперты Следственного комитета пришли к выводу, что причиной экологического бедствия стало оседание Северо-Камчатской тектонической плиты, а вернее её смещение в южном направлении на 5 мм.

Процесс привёл к наклонению в сторону Тихого океана крупнейшего на полуострове вулкана Ключевская сопка. В связи с этим усилилась интенсивность грязевых потоков в направлении Берингова моря.

– После проведения серии экспертиз можно сделать вывод о полной непричастности человека к экологическому бедствию. Таким образом, после выяснения всех обстоятельств Следственный комитет принял решение о закрытии уголовного дела о загрязнении воды в Авачинском заливе. При этом мы будем внимательно следить за действиям служб и ведомств по ликвидации катастрофы, — заявил представитель СК.

Власти Камчатки попросят у федерального центра дополнительно 250 млрд рублей для ремонта Северо-Камчатской тектонической плиты и работ по очистке акватории Авачинского залива и его побережья. Губернатор Владимир Солодов попросил серферов и любителей морских купаний воздержаться от занятий спортом и принятия водных процедур.

– Несмотря на обнадёживающую информацию, что разлива нефти не произошло, необходимо быть бдительным и избегать соприкасания с водой. Буквально через месяц вулканическое пятно покинет территориальные воды Россиийской Федерации и отправиться в Японию. Мы уже обратились в Москву и в ближайшее время получим средства для ремонта Северо-Камчатской тектонической плиты. С этими работами нельзя затягивать, — сказал Солодов.