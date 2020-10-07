 

Не сошлись в цене — Эстония отказалась развивать бронетехнику вместе с Финляндией и Латвией

07.10.2020, 9:10, Новости дня

Прошлой зимой Эстония заключила с Финляндией и Латвией договор об общих намерениях, планируя вместе разрабатывать новую платформу для бронетранспортёров. Но затем отказалась присоединиться к соглашению, поскольку стороны не смогли договориться о стоимости. Таллин ждёт для себя льготных условий, пишет ERR. Вопрос о том, успеют ли эстонские предприятия самостоятельно достичь успехов в развитии бронетранспортёров к 2028 году, когда они потребуются Силам обороны, остаётся открытым.


Reuters

Прошлой зимой Эстония заключила с Финляндией и Латвией договор об общих намерениях с целью совместно развивать сферу обороны и придумать вариант сотрудничества при разработке подходящей всем платформы для бронетранспортёров. Но эстонским Силам обороны не удалось достичь с финским предприятием Patria соглашения относительно стоимости и участия в проекте эстонской оборонной промышленности. 

У Сил обороны Эстонии свыше ста бронетранспортёров Pasi. Они используются для перевозки солдат на передовую, а также в качестве вспомогательной машины при управлении огнём, медицинского и штабного транспортного средства, сообщила «Актуальная камера». 

По словам подполковника, старшего штаб-офицера генштаба Сил обороны Тыниса Метьера, эти бронетранспортёры ещё пригодны для боя, но они уже старые — и многие из них сильно пострадали во время зарубежных миссий. Там на них грузили патрульное снаряжение и боеприпасы, и передний мост некоторых машин не выдержал. «В Эстонии и Финляндии они используются более 30 лет. Старые машины означают повышение расходов на содержание и проблемы с поиском запчастей», — пояснил Метьер. 

17 декабря прошлого года представители оборонных ведомств Эстонии, Латвии и Финляндии подписали протокол о сотрудничестве в сфере развития платформы для бронетранспортёров. 29 января этого года Латвия и Финляндия подписали с Patria техническое соглашение о запуске программы исследования и развития платформы 6×6. Эстония к этому соглашению не присоединилась. 

«Мы не смогли договориться о стоимости деятельности в области науки и развития, целевой цены бронетранспортёра и участия в деятельности эстонской оборонной промышленности», — объяснил руководитель отдела бронетехники Центра оборонных исследований Ивар Янсон. Он заверил, что Эстония будет участвовать в технической части проекта. Если условия будут льготными для Эстонии, не исключено и присоединение к научной деятельности и деятельности по развитию. 

Президент предприятия Patria Land Юсси Ярвинен отметил, что участие Эстонии в проекте по-прежнему приветствуется: «Patria готова привлечь к программе эстонские предприятия с целью представить первые заказы уже в 2021 году. Программа открыта для Эстонии и всех других стран, которые пожелают примкнуть к ней на поздней стадии». 

«На рынке есть и другие бронетранспортёры, отвечающие нашим требованиям и подходящие нам по цене. В будущем тендере одним из важнейших критериев оценивания для нас, несомненно, станет участие нашей оборонной промышленности», — заявил Янсон. 

Пока неясно, смогут ли эстонские предприятия оборонной промышленности достичь успехов в развитии бронетранспортёров к 2028 году, когда они потребуются Силам обороны. Кроме того, новую программу развития в сфере обороны ещё только составляют — и согласно ей, к бронетранспортёрам будут предъявляться новые требования. 

Дата публикации 05 октября 2020 года. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Москвич выиграл в лотерею более 300 млн рублей

04.10 / Алексиевич заявила о «твердом намерении» вернуться в Белоруссию

22.08 / Появились сведения о блокировке доступа к десяткам сайтов в Белоруссии

28.09 / “Харьковская история закончена”. Донецкий “Шахтер” будет играть в Киеве

11.09 / В Кремле ответили на требования Запада возбудить дело об «отравлении» Навального

05.09 / В Индии зафиксирован мировой рекорд по приросту новых пациентов с COVID-19 за сутки

27.07 / Берлин заявил о невозможности решить конфликты в Сирии, Ливии и Украине без России

03.07 / Губернатор Хоккайдо призвал активизировать переговоры с Россией по Курилам

17.08 / Правительство Беларуси сложило полномочия

27.08 / SZ – пассивной Меркель нечего противопоставить решительному Путину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска